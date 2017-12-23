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10 вдохновляющих примеров того, как похудение преображает лицо

24.12.2017 08:30 — Разное | Tut.by  
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Многим из нас не помешало бы сбросить пару килограммов, ведь это значительно улучшит внешность и здоровье. Сайт Bored Panda сделал фотоподборку впечатляющих трансформаций, которые происходят с лицом похудевшего человека.


«За четыре года похудела на 37 килограммов. Была толстой всегда, сколько себя помню»


С 136 килограммов к 63,5


Потеря массы — 54 килограмма.


«Всего за год похудела на 47 килограммов. Черт, мне нужно было выехать за границу, и я взглянула на фотографию в своем паспорте».


«Потеря веса сотворяет чудо. Ты чувствуешь себя здоровее и счастливее. Минус 31 килограмм»


«Минус 74 килограмма за 18 месяцев. Я потеряла половину своего веса и наконец-то ношу одежду среднего размера!»


«Снимок „до“ сделан в марте 2015 года, когда я была в самом большом весе. Я чувствовала себя больной. Вторая фотография сделана в апреле 2016 года, когда я похудела на 24 килограмма и начала лечиться от ревматоидного артрита. Я на половине пути к желанному весу и чувствую себя намного лучше».


От 145 килограммов до 54.


«Я сбросила 63 килограмма, и у меня столько энергии, что я снова чувствую себя подростком».


Похудела на 43 килограмма за 18 месяцев.

 
 
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Удивительные трансформации сильных духом людей!

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