10 вдохновляющих примеров того, как похудение преображает лицо

Многим из нас не помешало бы сбросить пару килограммов, ведь это значительно улучшит внешность и здоровье. Сайт Bored Panda сделал фотоподборку впечатляющих трансформаций, которые происходят с лицом похудевшего человека.





«За четыре года похудела на 37 килограммов. Была толстой всегда, сколько себя помню»





С 136 килограммов к 63,5





Потеря массы — 54 килограмма.





«Всего за год похудела на 47 килограммов. Черт, мне нужно было выехать за границу, и я взглянула на фотографию в своем паспорте».





«Потеря веса сотворяет чудо. Ты чувствуешь себя здоровее и счастливее. Минус 31 килограмм»





«Минус 74 килограмма за 18 месяцев. Я потеряла половину своего веса и наконец-то ношу одежду среднего размера!»





«Снимок „до“ сделан в марте 2015 года, когда я была в самом большом весе. Я чувствовала себя больной. Вторая фотография сделана в апреле 2016 года, когда я похудела на 24 килограмма и начала лечиться от ревматоидного артрита. Я на половине пути к желанному весу и чувствую себя намного лучше».





От 145 килограммов до 54.





«Я сбросила 63 килограмма, и у меня столько энергии, что я снова чувствую себя подростком».





Похудела на 43 килограмма за 18 месяцев.