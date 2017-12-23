﻿ Береговая охрана вытащила застрявшую в тюках с кокаином черепаху. 21.by
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Береговая охрана вытащила застрявшую в тюках с кокаином черепаху

24.12.2017 07:47 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Рептилия застряла в сетях, которыми были опутаны тюки с наркотиком общей сложностью 800 килограммов. Ее освободили, обрезав сети, и отпустили.

Береговая охрана вытащила застрявшую в тюках с кокаином черепаху
© Pixabay
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Кокаин был обнаружен во время операции "Молот", в ходе которой проводятся рейды по поимке судов, которые перевозят наркотики в США. Общая стоимость найденного груза — 53 миллиона долларов.

В ходе операции по предотвращению попадания наркотиков в США из Колумбии и других стран участвуют правоохранительные органы Северной и Южной Америки, а также Центральной Европы. Во время таких мероприятий задерживаются нелегальные суда с наркотиками.

 
 
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Сотрудники береговой охраны США освободили застрявшую среди тюков с кокаином черепаху в Тихом Океане. Смотрите кадры спасательной операции.

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