Береговая охрана вытащила застрявшую в тюках с кокаином черепаху

Рептилия застряла в сетях, которыми были опутаны тюки с наркотиком общей сложностью 800 килограммов. Ее освободили, обрезав сети, и отпустили.

Кокаин был обнаружен во время операции "Молот", в ходе которой проводятся рейды по поимке судов, которые перевозят наркотики в США. Общая стоимость найденного груза — 53 миллиона долларов.

В ходе операции по предотвращению попадания наркотиков в США из Колумбии и других стран участвуют правоохранительные органы Северной и Южной Америки, а также Центральной Европы. Во время таких мероприятий задерживаются нелегальные суда с наркотиками.