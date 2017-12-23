Католики готовятся встретить Рождество: традиции и история

МИНСК, 24 дек – Sputnik. Тысячи белорусских католиков придут 24 декабря в костелы, чтобы принять участие в тожественной мессе Навечерия Рождества.

Как правило, эта служба начинается в полночь и отличается особой торжественностью. Для католиков Рождество Христово неофициально считается главным религиозным праздником.

Римско-католическая церковь и большинство протестантских церквей отмечают Рождество по григорианскому календарю – в ночь с 24 на 25 декабря. В Беларуси 25 декабря объявлен выходным днем.

Как сообщили Sputnik в Римско-католической церкви в Беларуси, в архикафедральном соборе имени Святой Девы Марии 24 декабря в 19:00 пройдет месса на польском языке, в 21:00 начнется служба на белорусском языке, мессу возглавит Апостольский Нунций архиепископ Габар Пинтер. В богослужении примет участие митрополит глава РПЦ в Беларуси митрополит Минско-Могилевский Тадеуш Кондрусевич.

25 декабря в костелах целый день будут идти праздничные службы. В частности в архикафедральном соборе они состоятся в 10:00, в 11:30, в 12:00 и в 18:30.

В ожидании первой звезды

Согласно установившейся традиции,24 декабря, перед тем как пойти в костелы, католики садятся за ужин – на стол ставят от 7 до 12 постных блюд, зажигают свечи, ждут появления первой звезды – символа рождения Иисуса. Затем преломляют оплатки – пресные тонкие пластинки из муки. Как правило, они белые и на них есть фигурный рисунок. Каждый год оплатки выпускают с новым рисунком на рождественскую тематику. Вечером верующие идут в храмы, вернувшись рано утром с рождественской праздничной мессы, католики 25 декабря садятся за праздничный стол.



© Фото: Сергей Сацюк / БелаПАН Митрополит Павел и митрополит Кондрусевич о традициях Рождества

Традиционно белорусские католики на праздничный стол ставят мясные блюда – запеченные свинину, индейку, курицу, ветчину. В народе верили, что чем богаче рождественский стол, тем удачнее будет предстоящий год.

Валачобнiкi валачылiся

Как рассказали Sputnik этнографы, рождественские праздники соединили в себе как церковные, так и богатые народные традиции. До сих пор сохранился обычай колядования. В некоторых регионах Беларуси колядовщиков называли "валачобнiкамi" Существует большое количество белорусских колядных песен и припевок, где рефреном повторяются слова "валачобнiкi валачылiся".

Колядовщики, чтобы идти по домам за угощением, одевали маски тотемных животных, вывороченную мехом наверх зимнюю одежду. В шествии принимали участие "коза", "волк", "баран", они ходили по домам, пели "валачобные" песни, а за это получали щедрые подарки. "Жадных хозяев колядовщики высмеивают", – рассказали этнографы.