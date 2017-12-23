«С детства у меня была тяга к подсчетам. Этому нас обучали еще в школе на уроке труда. И вот сейчас эти навыки оказались как никогда кстати. С начала семейной жизни я веду учет доходов и расходов и это очень интересный и полезный процесс», — признается очередная читательница, приславшая свою историю на конкурс «Мой бюджет» .



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Расскажите нам о том, как выглядит ваш месячный бюджет, поделитесь своими лайфхаками по экономии и получите ценный приз. Условия конкурса — здесь . Истории присылайте до 20 января 2018 года включительно.

— Подсчитываю все и в мобильном приложении и в блокноте. Проживаем в Заславле, — рассказывает Виктория.

Итак, мой муж - подсобный рабочий, он зарабатывает в месяц 600 рублей. (Зарплата выдается 2 раза в месяц). Я же нахожусь в декретном отпуске и получаю 200 рублей «чистыми» с вычетом аренды комнаты в общежитии. Итого у нас есть 800 рублей.

Первое, что я делаю, это открываю блокнот и пишу: «Распределение бюджета до …». То есть я планирую свой бюджет. Рассчитываю, сколько денег пойдет в ту или иную категорию расходов.

До планирования нужно несколько месяцев проанализировать свои расходы, записывать все свои траты. Главное правило: «Расходы должны быть меньше доходов».





Здесь есть 5 столбцов. 1-ая «Вид расходов»; 2,3,4 — эти столбцы обозначают, что деньги приходят три раза (зарплата мужа, пособие, аванс). И 5-ый столбец — сумма расходов. Итак:

ФН (финансовая независимость) — одно из правил, 10% дохода сразу отправляются на вклад. Это 80 рублей. Далее будем стараться откладывать больше, т.к. доходы будут расти. Для чего? Есть цель построить дом.

КП (крупные покупки) — эти деньги идут на то, что нельзя купить сразу, например отпуск, ремонт, телевизор, подарки. Откладываю 25 рублей. Да, немного, но лучше, чем ничего.РА (развлечения) — здесь поход в кино, пару чашек кофе и запланированная поездка в Витебск. В кафе стали ходить редко, т.к. приобрели кофемашину. Несколько часов просмотров видео с уроками правильного приготовления кофе и получается даже лучше, чем в некоторых кафе.



Фото автора конкурсной истории.

В кино ходим не часто, не всегда удается отвезти ребенка бабушке, она проживает за 60 км от нас. Откладываю 50 рублей.

СО (самообразование) — я учусь на бюджете в университете в Минске, поэтому откладываю на поездки туда-сюда 80 рублей, так как с середины января начинается сессия. Когда сессии нет, то покупаю просто образовательные книги, на тему личностного роста.

Автомобиль — в месяц на топливо тратим 60 рублей. Это и поездки мужа на работу и иногда к бабушке в Жодино. Если не вкладываемся в эту сумму, то просто оставляем автомобиль и ездим на электричке.

Дети — откладываю только 100 рублей. Ребенку 8 месяцев и до года планирую кормить грудью. Здесь подгузники и салфетки, заказываем все в интернет-магазине. Одежду ребенку покупаем редко. Смотрим по необходимости. Если что-то нужно, то почти всегда сэконд-хэнд. Очень хороший способ сэкономить, например зимний комбинезон здесь можно купить за 15 рублей, и это когда новый стоит под 80, а качество я бы сказала даже лучше. С 6 месяцев ввели прикорм, все овощные и фруктовые пюре делаю сама. Дешевле в несколько раз, чем покупные. Ну сами подумайте 100 грамм моркови в баночке стоит 1,2 рубля, я за такую цену лучше обычной моркови 1,5 кг куплю. Творог, кефир, и каши покупаем детские. В скором времени планирую перейти тоже на обычное, взрослое.

Бизнес — 20 рублей. Бизнес конечно слишком громко сказано. Так, подработка. Муж в сезон подрабатывает на участках, то траву покосить, то дрова поколоть, то благоустройство сделать. Эти деньги идут на покупку инструмента. В арсенале уже есть триммер, хороший топор и бензопила.

Дом — 20 рублей. Здесь бытовая химия и всякие мелочи по дому. Покупаем всё в «Острове чистоты». Обычно даже этих 20 рублей много.

Коммуналка — 35 рублей. Сюда входит плата за свет и ТВ. Остальное высчитывают из детского пособия.

Одежда — 50 рублей. Это вообще редкая статья расходов. Т.к. одежды и так много. Если покупать, то только качественное, чтобы через год не захотелось другого. У меня одной паре обуви уже 5! лет и до сих пор я ношу эту пару с удовольствием.

Питание — 250 рублей. В еде неприхотливы. У нас есть стандартный набор продуктов: творог, молоко, хлеб. Их мы покупаем почти каждый день. Крупы, овощи, фрукты (в основном яблоки и бананы) заказываем в Евроопте. Мясо, свинина и курица — покупаем на местном рынке. После рынка приходим домой и делим каждый кусок на порции, чтобы хватало на 2 дня, и замораживаем. Всего 15 порций. Далее весь месяц мы не думаем о мясе. Из сладостей только горький шоколад, а если мужу захочется выпечки, то только своими руками. Здесь и блины, и торты, и пироги. Дешевле и вкусней. К счастью наша семья равнодушна к алкоголю и сигаретам, что тоже существенно экономит наш бюджет.

Связь — 30 рублей. Здесь каждому на телефон по 15 рублей.

Итого: 800 рублей.

В дальнейшем весь месяц я веду учет всех расходов и доходов в приложении. Наблюдаю, придерживаюсь ли я плана, если что, то трачу чуть меньше.



Фото автора конкурсной истории.

Бывает даже, что деньги остаются, тогда они переходит в ФН на следующий месяц.

А у вас как распределяется семейный бюджет? Ждем ваших историй на конкурс ! Для участия необходимо прислать свою историю на электронный адрес: olga.antipenko@tutby.com, с пометкой «Мой бюджет». Уже опубликованные истории можно прочитать здесь .