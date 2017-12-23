Вкусные рецепты для волшебного Сочельника и Рождества

Украшать можно и нужно не только елку на Рождество, но и праздничный стол. Готовы сделать его не только вкусным, но и невероятно красивым? Тогда вытаскиваем формы для выпечки, фартуки — и вперед, покорять кухонные вершины.
Для Сочельника
Пирог с красной рыбой и луком-пореем
Ингредиенты:
Слоеное тесто - 1 упаковка
Лук-порей - 1 шт.
Оливковое масло - 2 ч.л.
Яйца - 3 шт.
Творожный сыр рикотта - 125 г
Лимонный сок - 3 ч.л.
Филе лосося - 300 г
Лимон для украшения - 1 шт.
Соль, перец - по вкусу
Как готовим:
Размороженное тесто раскатать, выложить в форму диаметром 20 см, сделать бортик, наколоть дно вилкой.
Лук-порей мелко порезать, обжарить на масле на слабом огне около 5 минут.
Смешать рикотту с лимонным соком и яйцами, взбить. Добавить мелко нарезанный зеленый лук. Посолить, поперчить по вкусу.
На тесто выложить лук-порей, затем нарезанную крупными кубиками рыбу. Посолить, поперчить по вкусу.
Залить все яично-творожной смесью. Из оставшегося теста по желанию сверху сделать клетку.
Выпекать при 200 градусах около 30-35 минут. Дать остыть и украсить лимонными дольками.
Салат с креветками и сырным омлетом
Ингредиенты:
Варено-мороженые креветки - 200 г
Салат “Айсберг” - 150 г
Зеленый лук - 1 пучок
Редис - 8-9 шт.
Для омлета:
Яйца - 2 шт.
Тертый сыр - 3 ст.л.
Сливки - 1 ст.л.
Мука - 1 ст.л.
Сливочное масло - 15 г
Для заправки:
Майонез - 3 ст.л.
Сметана - 2 ст.л.
Перец, соль - по вкусу
Как готовим:
Креветки отварить в кипящей подсоленой воде в течение 1 минуты. Откидываем на дуршлаг и ополаскиваем холодной водой.
Смешиваем все ингредиенты для омлета и жарим на хорошо разогретой сковороде с небольшим количеством сливочного масла. Тесто разделяем на 3 равные части: должно получиться 3 тонких блинчика. После остывания нарезаем их ромбиками.
Смешиваем все ингредиенты, готовим заправку. Все соединяем и тщательно перемешиваем.
Яблочный хлеб
Ингредиенты:
Яблоки, нарезанные четвертинками - 750 г
Сахар - 100 г
Изюм - 150 г
Мука - 500 г
Разрыхлитель - 1,5 ст.л.
Какао-порошок - 1 ст.л.
Молотая корица - 1 ч.л.
Орехи - 200 г
Сливочное масло для смазывания формы
Как готовим:
Разогреваем духовку до 180 градусов.
Кладем яблоки в миксерную чашу и измельчаем. Перекладываем в миску и убираем в сторону.
Миксером смешиваем сахар, изюм, муку, разрыхлитель, какао-порошок и корицу.
Добавляем яблоки и еще раз перемешиваем.
Добавляем орехи и аккуратно вымешиваем с помощью лопатки.
Перекладываем тесто в смазанную маслом форму (30х12х10 см) и выпекаем около 60 минут в предварительно разогретой духовке при 180 градусах. Перед извлечением хлеба из формы, даем им остыть около 15 минут.
Для Рождества
Курочка в быстром маринаде со вкуснейшим гарниром
Ингредиенты:
Картофель - 3 шт.
Тыква - 150 г
Куриные бедрышки - 600 г
Оливковое масло - 2 ст.л.
Соль, перец - по вкусу
Горчица - 4 ст.л.
Семена горчицы - 1 ст.л.
Лук - 1 шт.
Как готовим:
Приготовим гарнир. Режем небольшой картофель вместе с кожурой на толстые кольца в 1 см толщиной. Вам нужно взять столько картофеля, чтобы покрыть им дно вашей формы для выпекания (2-3 штуки).
Режем тыкву кубиками на 1 см.
Сложите овощи в форму для запекания, поперчите и посолите, сбрызните оливковым маслом и хорошо всё перемешайте. Затем распределите картофель с тыквой по дну формы равномерным слоем.
Нарежьте очень мелко небольшую луковицу.
В чаше смешайте 4 столовые ложки горчицы и столовую ложку целых семян горчицы. Они добавят некоторую текстуру и дополнительно раскроют аромат во время выпекания.
Перемешайте венчиком и влейте 2 столовые ложки хорошего оливкового масла.
Ещё раз перемешайте и обваляйте в маринаде куски курицы. Дайте им постоять так минут 20-30.
Дальше разложите на подушке из овощей курицу. Остатки маринада также выложите поверх кусков.
Выпекайте при 190 градусах 30-40 минут.
Oreo кейк-попс
Ингредиенты:
Крем-сыр (маскарпоне) - 250 г
Печенье Oreo - 36 шт.
Шоколад - 400 г
Как готовим:
Печенье необходимо раскрошить и смешать получившуюся крошку с крем-сыром до полной однородности.
Формируем примерно 48 - 50 шариков. Отправляем в холодильник на 10-15 минут.
Каждый шарик окунаем в растопленный шоколад, по желанию украшаем посыпкой, орехами, маршмеллоу. Убираем в холодильник на 1-2 часа.
Горячий шоколад с соленой карамелью и взбитыми сливками
Ингредиенты:
Сахар - 55 г
Вода - 1 ст.л.
Соль - 0,5 ч.л.
Жирные сливки для взбивания - 240 мл
Молоко - 700 мл
Горький шоколад - 170 г
Ваниль - 0,5 ч.л.
Ром - 60 мл
Как готовим:
Нагреваем в кастрюльке на среднем огне сахар, воду и соль до полного растворения сахара.
Нагреваем еще немного, пока сахар не начнет коричневеть.
Как только карамель схватится - убираем кастрюлю с огня.
Вернув кастрюлю на небольшой огонь, постепенно вводим в карамель сливки, постоянно помешивая. Убираем с огня на 5-10 минут до остывания, периодически помешивая.
Переливаем остывшую смесь в чистую миску и охлаждаем несколько часов, можно оставить даже на ночь.
Когда сливочно-карамельная смесь остынет, взбиваем миксером до устойчивых пиков и опять отставляем в сторону.
Нагреваем молоко на среднем огне. Как только молоко нагреется, но еще не закипит, убираем его с огня и добавляем шоколад. Даем шоколаду растаять и, как только это произойдет, добавляем ваниль и ром. По желанию, можете нагреть все вместе еще раз до нужной вам температуры.
Разливаем горячий шоколад по стаканам и украшаем щедрой порцией взбитых сливок.
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