Вкусные рецепты для волшебного Сочельника и Рождества

Украшать можно и нужно не только елку на Рождество, но и праздничный стол. Готовы сделать его не только вкусным, но и невероятно красивым? Тогда вытаскиваем формы для выпечки, фартуки — и вперед, покорять кухонные вершины.

Ингредиенты:

Как готовим:

Выпекать при 200 градусах около 30-35 минут. Дать остыть и украсить лимонными дольками.

Залить все яично-творожной смесью. Из оставшегося теста по желанию сверху сделать клетку.

На тесто выложить лук-порей, затем нарезанную крупными кубиками рыбу. Посолить, поперчить по вкусу.

Смешать рикотту с лимонным соком и яйцами, взбить. Добавить мелко нарезанный зеленый лук. Посолить, поперчить по вкусу.

Лук-порей мелко порезать, обжарить на масле на слабом огне около 5 минут.

Ингредиенты:

Для омлета:

Для заправки:

Как готовим:

Смешиваем все ингредиенты, готовим заправку. Все соединяем и тщательно перемешиваем.

Смешиваем все ингредиенты для омлета и жарим на хорошо разогретой сковороде с небольшим количеством сливочного масла. Тесто разделяем на 3 равные части: должно получиться 3 тонких блинчика. После остывания нарезаем их ромбиками.

Креветки отварить в кипящей подсоленой воде в течение 1 минуты. Откидываем на дуршлаг и ополаскиваем холодной водой.

Ингредиенты:

Как готовим:

Перекладываем тесто в смазанную маслом форму (30х12х10 см) и выпекаем около 60 минут в предварительно разогретой духовке при 180 градусах. Перед извлечением хлеба из формы, даем им остыть около 15 минут.

Добавляем орехи и аккуратно вымешиваем с помощью лопатки.

Добавляем яблоки и еще раз перемешиваем.

Кладем яблоки в миксерную чашу и измельчаем. Перекладываем в миску и убираем в сторону.

Ингредиенты:

Как готовим:

Приготовим гарнир. Режем небольшой картофель вместе с кожурой на толстые кольца в 1 см толщиной. Вам нужно взять столько картофеля, чтобы покрыть им дно вашей формы для выпекания (2-3 штуки).

Режем тыкву кубиками на 1 см.

Сложите овощи в форму для запекания, поперчите и посолите, сбрызните оливковым маслом и хорошо всё перемешайте. Затем распределите картофель с тыквой по дну формы равномерным слоем.

Нарежьте очень мелко небольшую луковицу.

В чаше смешайте 4 столовые ложки горчицы и столовую ложку целых семян горчицы. Они добавят некоторую текстуру и дополнительно раскроют аромат во время выпекания.

Перемешайте венчиком и влейте 2 столовые ложки хорошего оливкового масла.

Ещё раз перемешайте и обваляйте в маринаде куски курицы. Дайте им постоять так минут 20-30.

Дальше разложите на подушке из овощей курицу. Остатки маринада также выложите поверх кусков.