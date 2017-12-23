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Вкусные рецепты для волшебного Сочельника и Рождества

24.12.2017 09:00 — Разное | Tut.by  
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Украшать можно и нужно не только елку на Рождество, но и праздничный стол. Готовы сделать его не только вкусным, но и невероятно красивым? Тогда вытаскиваем формы для выпечки, фартуки — и вперед, покорять кухонные вершины.

Для Сочельника

Пирог с красной рыбой и луком-пореем


 

Ингредиенты:

  • Слоеное тесто - 1 упаковка

  • Лук-порей - 1 шт.

  • Оливковое масло - 2 ч.л.

  • Яйца - 3 шт.

  • Творожный сыр рикотта - 125 г

  • Лимонный сок - 3 ч.л.

  • Филе лосося - 300 г

  • Лимон для украшения - 1 шт.

  • Соль, перец - по вкусу

Как готовим:

  1. Размороженное тесто раскатать, выложить в форму диаметром 20 см, сделать бортик, наколоть дно вилкой.

  2. Лук-порей мелко порезать, обжарить на масле на слабом огне около 5 минут.

  3. Смешать рикотту с лимонным соком и яйцами, взбить. Добавить мелко нарезанный зеленый лук. Посолить, поперчить по вкусу.

  4. На тесто выложить лук-порей, затем нарезанную крупными кубиками рыбу. Посолить, поперчить по вкусу.

  5. Залить все яично-творожной смесью. Из оставшегося теста по желанию сверху сделать клетку.

  6. Выпекать при 200 градусах около 30-35 минут. Дать остыть и украсить лимонными дольками. 

Салат с креветками и сырным омлетом


 

Ингредиенты:

  • Варено-мороженые креветки - 200 г

  • Салат “Айсберг” - 150 г

  • Зеленый лук - 1 пучок

  • Редис - 8-9 шт.

Для омлета:

  • Яйца - 2 шт.

  • Тертый сыр - 3 ст.л.

  • Сливки - 1 ст.л.

  • Мука - 1 ст.л.

  • Сливочное масло - 15 г

Для заправки:

  • Майонез - 3 ст.л.

  • Сметана - 2 ст.л.

  • Перец, соль - по вкусу

Как готовим:

  1. Креветки отварить в кипящей подсоленой воде в течение 1 минуты. Откидываем на дуршлаг и ополаскиваем холодной водой.

  2. Салат рвем руками, редис нарезаем кружочками, лук - мелко рубим.

  3. Смешиваем все ингредиенты для омлета и жарим на хорошо разогретой сковороде с небольшим количеством сливочного масла. Тесто разделяем на 3 равные части: должно получиться 3 тонких блинчика. После остывания нарезаем их ромбиками.

  4. Смешиваем все ингредиенты, готовим заправку. Все соединяем и тщательно перемешиваем. 

Яблочный хлеб


Ингредиенты:

  • Яблоки, нарезанные четвертинками - 750 г

  • Сахар - 100 г

  • Изюм - 150 г

  • Мука - 500 г

  • Разрыхлитель - 1,5 ст.л.

  • Какао-порошок - 1 ст.л.

  • Молотая корица - 1 ч.л.

  • Орехи - 200 г

  • Сливочное масло для смазывания формы

Как готовим:

  1. Разогреваем духовку до 180 градусов.

  2. Кладем яблоки в миксерную чашу и измельчаем. Перекладываем в миску и убираем в сторону.

  3. Миксером смешиваем сахар, изюм, муку, разрыхлитель, какао-порошок и корицу.

  4. Добавляем яблоки и еще раз перемешиваем.

  5. Добавляем орехи и аккуратно вымешиваем с помощью лопатки.

  6. Перекладываем тесто в смазанную маслом форму (30х12х10 см) и выпекаем около 60 минут в предварительно разогретой духовке при 180 градусах. Перед извлечением хлеба из формы, даем им остыть около 15 минут. 

Для Рождества

Курочка в быстром маринаде со вкуснейшим гарниром


 

Ингредиенты:

  • Картофель - 3 шт.

  • Тыква - 150 г

  • Куриные бедрышки  - 600 г

  • Оливковое масло - 2 ст.л.

  • Соль, перец - по вкусу

  • Горчица - 4 ст.л.

  • Семена горчицы - 1 ст.л.

  • Лук - 1 шт.

Как готовим:

  1. Приготовим гарнир. Режем небольшой картофель вместе с кожурой на толстые кольца в 1 см толщиной. Вам нужно взять столько картофеля, чтобы покрыть им дно вашей формы для выпекания (2-3 штуки).

  2. Режем тыкву кубиками на 1 см.

  3. Сложите овощи в форму для запекания, поперчите и посолите, сбрызните оливковым маслом и хорошо всё перемешайте. Затем распределите картофель с тыквой по дну формы равномерным слоем.

  4. Нарежьте очень мелко небольшую луковицу.

  5. В чаше смешайте 4 столовые ложки горчицы и столовую ложку целых семян горчицы. Они добавят некоторую текстуру и дополнительно раскроют аромат во время выпекания.

  6. Перемешайте венчиком и влейте 2 столовые ложки хорошего оливкового масла.

  7. Ещё раз перемешайте и обваляйте в маринаде куски курицы. Дайте им постоять так минут 20-30.

  8. Дальше разложите на подушке из овощей курицу. Остатки маринада также выложите поверх кусков.

  9. Выпекайте при 190 градусах 30-40 минут. 

Oreo кейк-попс


Ингредиенты:

  • Крем-сыр (маскарпоне) - 250 г

  • Печенье Oreo  - 36 шт.

  • Шоколад - 400 г

Как готовим:

  1. Печенье необходимо раскрошить и смешать получившуюся крошку с крем-сыром до полной однородности.

  2. Формируем примерно 48 - 50 шариков. Отправляем в холодильник на 10-15 минут.

  3. Каждый шарик окунаем в растопленный шоколад, по желанию украшаем посыпкой, орехами, маршмеллоу. Убираем в холодильник на 1-2 часа. 

Горячий шоколад с соленой карамелью и взбитыми сливками


Ингредиенты:

  • Сахар - 55 г

  • Вода - 1 ст.л.

  • Соль - 0,5 ч.л.

  • Жирные сливки для взбивания - 240 мл

  • Молоко - 700 мл

  • Горький шоколад - 170 г

  • Ваниль - 0,5 ч.л.

  • Ром - 60 мл

Как готовим:

  1. Нагреваем в кастрюльке на среднем огне сахар, воду и соль до полного растворения сахара.

  2. Нагреваем еще немного, пока сахар не начнет коричневеть.

  3. Как только карамель схватится - убираем кастрюлю с огня.

  4. Вернув кастрюлю на небольшой огонь, постепенно вводим в карамель сливки, постоянно помешивая. Убираем с огня на 5-10 минут до остывания, периодически помешивая.

  5. Переливаем остывшую смесь в чистую миску и охлаждаем несколько часов, можно оставить даже на ночь.

  6. Когда сливочно-карамельная смесь остынет, взбиваем миксером до устойчивых пиков и опять отставляем в сторону.

  7. Нагреваем молоко на среднем огне. Как только молоко нагреется, но еще не закипит, убираем его с огня и добавляем шоколад. Даем шоколаду растаять и, как только это произойдет, добавляем ваниль и ром. По желанию, можете нагреть все вместе еще раз до нужной вам  температуры.

  8. Разливаем горячий шоколад по стаканам и украшаем щедрой порцией взбитых сливок.

Приятного аппетита и счастливого Рождества!

 
 
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