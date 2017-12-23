Афиша на школьные каникулы: 15 событий, куда пойти с детьми в Минске

Пока все готовятся к новогодним праздникам, улицы города наполняются волшебством — Деда Мороза можно встретить в разных уголках Минска. Чтобы успеть загадать желание и не пропустить интересные события, AFISHA.TUT.BY посмотрела, куда сходить с ребенком во время зимних каникул, и предлагает окунуться в сказку всей семьей.





Когда: с 22 декабря по 6 января Где: Дворец Республики, пл. Октябрьская, 1 Сколько: в будние дни на дневные мероприятия — от 6 до 16 рублей, в выходные дни и вечерние мероприятия — от 7 до 25 рублей Купить билет

Большой зал Дворца Республики в очередной раз приглашает на представления, которые весь год ждут маленькие зрители. В этом году на сцене покажут новую и необычную сказку — «Похитители времени». Приключения, песни, веселые танцы, различные интерактивы, ну и конечно, как и много лет подряд, традиционно появится настоящий Дед Мороз, который специально посетит это праздничное шоу.





Когда: показы уже идут — вторник, среда, четверг — 19.00, суббота — 11.30 и 15.00, воскресенье — 11.30, 15.00, 17.00. По 31 января 2018 года Где: «Кропка », пр-т Победителей, 9 Сколько: билеты по будням: 20 руб. (одиночный, ребенка можно оставить), 50 руб. (семейный, 3 чел.); билеты по выходным: 25 руб. (одиночный, ребенка можно оставить), 65 руб. (семейный, 3 чел.). Купить билет

Хлопья снега все летят и летят с неба, окна домов покрываются ледяными узорами, а Снежная королева уже подготовила новое испытание Каю и Герде, разбросав над городом вредоносные осколки заколдованного зеркала троллей. Весь сказочный мир оказался в опасности. Бедняжка Кай! Его сердце вот-вот должно превратиться в кусок льда. Все завертелось в вихре снега, оживают сказочные персонажи, старые добрые друзья вновь нуждаются в помощи, чтобы вместе одолеть чары троллей и расстроить коварные планы Снежной королевы. В новом прочтении сказки Ханса Кристиана Андерсена юные зрители не просто посмотрят спектакль, но и помогут спасти Кая из ледяного плена.



Фото: Глеб Малофеев, TUT.BY

Когда: 22−23 и 27−28 декабря Где: «Квантум» , пр-т Газеты Правда, 29 Сколько: для детей 35 рублей, сопровождающие проходят на праздник по цене входного билета — 16 рублей; билет включает новогодний квест-экскурсию, научное шоу и подарок от музея наук

Прогуляться по антигравитационным комнатам и поучаствовать в химических опытах, чтобы на себе проверить, как чувствует себя взрослый в детском, на первый взгляд, музее — можно на новогоднем квесте-экскурсии. Это интерактивный квест, где вас ждут материки и страны с различными часовыми поясами, традиции Нового года и подарки. Рекомендуемый возраст: 6+.





Когда: с 22 декабря по 7 января Где: Дворец Республики , пл. Октябрьская, 1 Сколько: будние дни 8−14 рублей, выходные дни 10−15 рублей

Что делать, когда ты наследник семейства Лис, но ненавидишь хитрость, ложь и уловки? Что, если все семейные традиции и уклад жизни против тебя? Выход один — быть честным, открытым и с горячим сердцем. Все это покажут и расскажут в сказке о настоящей дружбе на «Главной Елочке страны». Дворец Республики совместно с театральным проектом «ТриТформаТ» приглашает маленьких зрителей окунуться в новогодние приключения в компании с Дедом Морозом, Снегурочкой и клоуном Кнопочкой. После окончания организаторы ждут зрителей на зажигательной дискотеке возле новогодней елки.



Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

Когда: с 23 декабря по 7 января Где: «Титан» , пр-т Дзержинского, 104 Сколько: вход для детей и взрослых свободный

Резиденция Деда Мороза займет третий этаж торгового центра. В ней будет воссоздана атмосфера сказочного поместья с троном, елкой, мешком с подарками и прочими атрибутами праздника. Рядом будет организована новогодняя фотозона. Деда Мороза можно будет попросить вручить подарок, развлечь ребенка и расспросить о его мечтах и планах. В резиденции будет установлен специальный ящик, в который дети смогут положить новогодние письма. При желании их также можно будет передать в руки Деду Морозу. Если оставить номер телефона, на Новый год придет личное СМС-поздравление.





Когда: 24 декабря, 14.30, 18.00 Где: «Чижовка-Арена», ул. Ташкентская, 19 Сколько: 15−37 рублей, детям до 5 лет — бесплатно Купить билет

А в воскресенье в Минск приедет новое ледовое шоу из Санкт-Петербурга. Герои сказки «Бременские музыканты», любимые многими поколениями, обретут новые облики, близкие современным детям, а хорошо известные песни Трубадура, Принцессы и Короля вызовут ностальгическое и светлое чувство у родителей. Кстати, актуальную аранжировку песням придал обладатель премии «Эмми», участник победной команды России на «Евровидении-2008» — композитор Эдвин Мартон, а известные всем Дима Билан и Александр Ревва озвучили своими голосами главных героев — Трубадура, Короля и Атаманшу банды разбойников.

Когда: с 24 декабря Где: Парк-музей интерактивной истории Сула Сколько: уточняется

В парке-музее интерактивной истории «Сула» стартует новая экскурсионная колядная программа — «Таямнічая Сула: шляхам пана Снежня». Кроме того, 24 декабря гости парка смогут попасть на «Рождественский сочельник» в атмосферу старины и очарования возрожденной шляхетской усадьбы. Здесь появится возможность не только полюбоваться зимними пейзажами, но и стать главным героем захватывающей детективной истории, разворачивающейся в декорациях шляхетского маёнтка. Одним из самых страшных испытаний станет встреча с Ведьмой, поселившейся в Парке.

Когда: с 24 по 30 декабря Где: ДК МАЗ , пр-т Партизанский, 117А Сколько: от 5 рублей, детям до 3-х лет бесплатно Купить билет

Новая история — это захватывающие приключения, непредвиденные ситуации, неожиданные открытия и, конечно, настоящие чудеса. Спектакль наполнен веселой музыкой и подвижными играми, красочными костюмами, декорациями и ярким видеорядом. Профессиональные актеры помогут с полным погружением в сказочную атмосферу, где зритель будет являться не сторонним наблюдателем, а принимать активное участие в театрализованном действии. Спектакль рассчитан на детей младшего и среднего школьного возраста.





Когда: 25 декабря, в 11.00 и 14.00 Где: «Минск-Арена», пр-т Победителей, 111 Сколько: 10−30 рублей Купить билет

Фиксики приедут в Минск с новой программой «Разбуди Деда Мороза». Будет так же ярко и весело, как в прошлом году. Тогда зрителей поразили огромные красочные декорации — 10-метровые кулисы и огромный интерактивный дрыц-тыц-помогатор. На этот раз фиксикам предстоит трудная борьба с Ленью, Жадностью и Страхом. По традиции, чтобы победило добро и Дед Мороз проснулся, потребуется помощь каждого присутствующего в зале ребенка. Фиксики подготовили специальный интерактив со зрителями.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Когда: каждый день до 15 января, пн-вс, 10.00−22.00 Где: Галерея Минск , пр-т Победителей, 9 Сколько: детский — 5 рублей, взрослый — 7 рублей, пенсионеры, студенты — 6 рублей; дети до трех лет и дети из детского дома — бесплатно

В музее представлено около тысячи экспонатов общей стоимостью примерно 800 тысяч долларов. Здесь есть как знакомые многим советские елочные игрушки, так и много новогодних украшений из разных стран: от Конго до Северной Кореи. О каждой из них сможет подробно рассказать экскурсовод. Особенность музея — возможность собственными руками расписать новогоднюю игрушку под руководством специалистов фабрики. Мастер-класс стоит 8 рублей. Игрушки, сделанные на нем, можно забрать с собой.

Когда: программа уже идет, есть расписание до 14 января (смотрите на AFISHA.TUT.BY) Где: Белорусский государственный цирк, пр-т Независимости, 32 Сколько: от 5 рублей Купить билет

Белгосцирк приглашает окунуться в атмосферу приключений вместе с героями «Новогодней сказки», которые ради спасения праздника пройдут через множество испытаний, сразятся со злыми силами и встретятся с Дедом Морозом. В программе — дрессированные собачки, обезьянки, верблюды и ламы. А еще «Magic-шоу» и воздушные акробаты.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Когда: каждый день до 10 января, пн-вс, 12.00−21.00 Где: Дворец спорта , пр-т Победителей, 4 Сколько: вход свободный

Минчанам и гостям столицы будет предложена рождественская ярмарка с новогодней елкой, парком аттракционов и обширной развлекательной программой для детей и взрослых. Здесь разместится более 20 деревянных торговых шале, в которых будет представлен широкий ассортимент новогодней продукции — новогодние украшения и искусственные ели, сувениры и подарки, художественные изделия и товары народного творчества. А еще появится фудзона: драники и блины с разными начинками, шашлыки в тандыре и горячий глинтвейн.





Когда: каждый день до 15 января, пн-вс, 10.00−22.00 Где: Галерея Минск , пр-т Победителей, 9 Сколько: стоимость взрослого билета — 11 рублей, детского — 9; до 4 лет — бесплатно. Чем больше семья или друзей — тем дешевле стоимость билета. Например, семейный тариф на троих — 28 рублей

26 роботов — от самого высокого — 4,5 метра, до метровых малышей все еще ждут зрителей в Минске. Трансформеры, десептиконы, «Атом из Живой стали», робот из «Тихоокеанского рубежа», боксеры и роботы, которых можно и нужно гладить, стоят в Галерее Минск. Пополнить инстаграм фотографиями и посмотреть на выступление железного человека можно по выходным дням.





Когда: 30 декабря, в 18.00, и 4 января, в 15.00 Где: Молодежный театр эстрады , ул. Московская, 18а Сколько: от 9,5 до 17 рублей, детям до 3-х лет бесплатно Купить билет

Сказка «Як літара Ў уратавала Каляды» — это новый детский музыкально-театральный проект Романа Орлова (бывший участник «J: Морс»). Что может случиться с обычными белорусскими детьми, а может, даже и с их родителями в новогоднюю ночь, если дети перепутают Деда Мороза с Зюзей, Снегурочку с Лелей и не узнают Жижаля и Мару? Тогда духи белорусской вселенной остановят время, и солнце не сможет взойти, а значит, Новый год и Рождество никогда не придут. Но в новом спектакле Яська и Янинка помогут исправить ситуацию, изучив белорусскую мифологию. Понадобится ответить на множество вопросов, пройти испытания и собрать волшебные буквы в слове «надышоЎ».

Смотрим в кино — премьерный мультфильм «Фердинанд»





Когда: каждый день по 7 января Где: в кинотеатрах Минска, подробное расписание здесь Сколько: от 5 рублей

Фердинанд — самый добродушный бык во всей Испании. Несмотря на внушительные размеры и недюжинную силу, он с детства предпочитал сидеть на лужайке и любоваться цветами вместо того, чтобы бодаться с другими быками. По нелепой случайности Фердинанд был выбран среди других соплеменников для участия в бое быков в Мадриде. Фердинанду предстоит отстоять свои миролюбивые убеждения и напомнить нам о том, что даже перед лицом трудностей главное — остаться собой. Ведь только так и можно изменить мир вокруг.

Кстати, недавно киноакадемия объявила общий список возможных соискателей премии «Оскар-2018» среди мультфильмов, куда попал «Фердинанд».

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