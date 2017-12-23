Азаренко снялась с турнира в Окленде

Экс первая ракетка мира белоруска Виктория Азаренко снялась с турнира ASB Classic в новозеландском Окленде, где в начале января 2018 года планировала начать новый сезон.



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— К сожалению, Вика Азаренко снялась. Семейные проблемы, с которыми она столкнулась в последнее время, не позволяют ей покидать Калифорнию. Это означает, что наш турнир пройдет в этом году без Виктории. Она уже выразила желание вернуться в 2019-м. Вика отчаянно хотела играть, и еще три дня назад мы думали, что так оно и будет. К сожалению, обстоятельства изменились, Виктория должна оставаться на следующей неделе в Калифорнии, — пояснил директор турнира Карл Бадж в интервью tvnz.co.nz .

Турнир в Окленде стартует 2 января. Планировалось, что он станет первым для Азаренко после затяжной паузы.

В середине декабря Виктория Азаренко получила Wild Card от организаторов открытого чемпионата Австралии, который пройдет 15−28 января 2018 года в Мельбурне.

Виктория Азаренко дважды становилась победительницей Australian Open (2012, 2013). Она называет открытый чемпионат Австралии одним из любимых своих турниров.

Сейчас 28-летняя Виктория Азаренко борется с бывшим бойфрендом Билли Маккигом за право опеки над общим ребенком Лео Александром. Пара распалась в июле, а в октябре они вступили в судебную тяжбу , которая проходит в Лос-Анджелесе. Из-за разбирательств после Уимблдонского турнира спортсменка ни разу не сыграла, пропустив в том числе финал Кубка Федерации Беларусь — США, который в ноябре прошел в Минске.