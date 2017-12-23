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Азаренко снялась с турнира в Окленде
Экс первая ракетка мира белоруска Виктория Азаренко снялась с турнира ASB Classic в новозеландском Окленде, где в начале января 2018 года планировала начать новый сезон.
— К сожалению, Вика Азаренко снялась. Семейные проблемы, с которыми она столкнулась в последнее время, не позволяют ей покидать Калифорнию. Это означает, что наш турнир пройдет в этом году без Виктории. Она уже выразила желание вернуться в 2019-м. Вика отчаянно хотела играть, и еще три дня назад мы думали, что так оно и будет. К сожалению, обстоятельства изменились, Виктория должна оставаться на следующей неделе в Калифорнии, — пояснил директор турнира Карл Бадж в интервью
Турнир в Окленде стартует 2 января. Планировалось, что он станет первым для Азаренко после затяжной паузы.
В середине декабря Виктория Азаренко получила Wild Card от организаторов открытого чемпионата Австралии, который пройдет 15−28 января 2018 года в Мельбурне.
Виктория Азаренко дважды становилась победительницей Australian Open (2012, 2013). Она называет открытый чемпионат Австралии одним из любимых своих турниров.
Сейчас 28-летняя Виктория Азаренко борется с бывшим бойфрендом Билли Маккигом за право опеки над общим ребенком Лео Александром. Пара распалась в июле, а в октябре они
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Экс первая ракетка мира белоруска Виктория Азаренко снялась с турнира ASB Classic в новозеландском Окленде, с которого в начале января 2018 года планировала начать новый...
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