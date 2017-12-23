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Орлов: как буква "У нескладовае" стала новогодним сказочным персонажем

24.12.2017 10:00 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Просматривая афишу новогодних представлений для юной аудитории, с грустью можно отметить, что в большинстве своем предлагаемые проекты построены на сюжетах, заимствованных с Запада или Востока. Довольно трудно найти что-то с белорусскими героями или белорусскими традициями. Эту тенденцию решил исправить белорусский артист и музыкант, известный своим участием в группах "Буржуазия", "J: Морс", создатель проекта "У Нескладовае", автор мюзикла "Чародей" Роман Орлов.

Орлов: как буква "У нескладовае" стала новогодним сказочным персонажем
© Sputnik / Виктор Толочко
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"Еще три года назад я сделал новогоднюю постановку для Белгосцирка. А в этом году мы посмотрели с коллегой, что только в ТЮЗе есть постановка на белорусском языке, но и там не совсем белорусский персонаж в качестве главного — Кикимора. Поэтому я вытащил Жыжэля, Зюзю, Лелю. И букву "У нескладовае"  также сделали персонажем", — рассказывает Орлов.

События сказки происходят в Волшебном бору, где главные персонажи — дети Яська и Янинка —  должны найти потерявшуюся в чаще букву "У нескладовае". А Жыжэль, Лёля, Зюзя и другие белорусские мифологические персонажи им сначала мешают, а потом помогают. Дети могут исправить ситуацию, если познакомятся с белорусской мифологией. Им придется ответить на много вопросов, пройти через различные испытания, чтобы собрать вместе волшебные буквы в слове "Надыйшоў". Но особенно трудно будет найти последнюю из пропавших букв — "У нескладовае". Пока она не будет найдена, Новый год и Рождество не наступят.

Сказку "Как буква "У нескладовае" спасла Рождество" на белорусском языке можно увидеть 30 декабря и 4 января в Молодежном театре эстрады.

Разговор с Романом Орловым слушайте в аудиозаписи радио Sputnik Беларусь.

 
 
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Белорусский музыкант и продюсер Роман Орлов рассказал радио Sputnik Беларусь о своем новом музыкально-театральном проекте для маленьких зрителей, который можно...

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