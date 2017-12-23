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Рождественские прыжки в высоту в Минске: победитель получил $1000

24.12.2017 09:59 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Мероприятие прошло в рамках программы  Рождественские старты, которая продолжится 24 декабря вертикальным забегом по лестнице на сотый этаж в жилом доме "Парус".

Победу в соревнованиях по прыжкам  одержала Двукратная чемпионка мира россиянка  Мария Ласицкене.  Она взяла высоту 200 сантиметров.

Мировой рекорд в прыжках в высоту в закрытых помещениях среди женщин  — 208 сантиметров, она повторить не  не смогла.

Второй на соревнованиях в "Столице" стала  украинка Катерина Табашник — 192 сантиметров, третьей — белоруска Мария Жодик с результатом 187 сантиметров.

В соревнованиях среди мужчин приняли участие три белорусских атлета.

Максим Недосеков (Беларусь) занял третье место  с результатом 222 сантиметров, Павел Селиверстов при результате  224 сантиметров стал вторым, первое место занял украинец Виктор Лонской (228 сантиметров).

Победителю вручили  1000 долларов.

 
 
Ссылка на источник 141
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Сотни минчан и гостей столицы пришли в торгово-развлекательный центре "Столица", где прошел международный турнир в по прыжкам в высоту.

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