Рождественские прыжки в высоту в Минске: победитель получил $1000

Мероприятие прошло в рамках программы Рождественские старты, которая продолжится 24 декабря вертикальным забегом по лестнице на сотый этаж в жилом доме "Парус".

Победу в соревнованиях по прыжкам одержала Двукратная чемпионка мира россиянка Мария Ласицкене. Она взяла высоту 200 сантиметров.

Мировой рекорд в прыжках в высоту в закрытых помещениях среди женщин — 208 сантиметров, она повторить не не смогла.

Второй на соревнованиях в "Столице" стала украинка Катерина Табашник — 192 сантиметров, третьей — белоруска Мария Жодик с результатом 187 сантиметров.

В соревнованиях среди мужчин приняли участие три белорусских атлета.

Максим Недосеков (Беларусь) занял третье место с результатом 222 сантиметров, Павел Селиверстов при результате 224 сантиметров стал вторым, первое место занял украинец Виктор Лонской (228 сантиметров).

Победителю вручили 1000 долларов.