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Рождественские прыжки в высоту в Минске: победитель получил $1000
24.12.2017 09:59 — Разное | Sputnik Беларусь
Мероприятие прошло в рамках программы Рождественские старты, которая продолжится 24 декабря вертикальным забегом по лестнице на сотый этаж в жилом доме "Парус".
Победу в соревнованиях по прыжкам одержала Двукратная чемпионка мира россиянка Мария Ласицкене. Она взяла высоту 200 сантиметров.
Мировой рекорд в прыжках в высоту в закрытых помещениях среди женщин — 208 сантиметров, она повторить не не смогла.
Второй на соревнованиях в "Столице" стала украинка Катерина Табашник — 192 сантиметров, третьей — белоруска Мария Жодик с результатом 187 сантиметров.
В соревнованиях среди мужчин приняли участие три белорусских атлета.
Максим Недосеков (Беларусь) занял третье место с результатом 222 сантиметров, Павел Селиверстов при результате 224 сантиметров стал вторым, первое место занял украинец Виктор Лонской (228 сантиметров).
Победителю вручили 1000 долларов.
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Сотни минчан и гостей столицы пришли в торгово-развлекательный центре "Столица", где прошел международный турнир в по прыжкам в высоту.
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