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"Предположим, вы супербогатый одинокий чувак": как выглядит самый дорогой дом США

24.12.2017 10:50 — Разное | Tut.by  
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«Предположим, вы супер-богатый одинокий чувак, который просто продал свою компанию, — говорит Нил Ниами. — Вы только что переехали в Лос-Анджелес, вы не знаете тут никого, нанимаете человека, чтобы наполнить свой дом вечеринками. Вы хотите, чтобы все знали, кто вы, но вы не хотите ни с кем разговаривать. Итак, вы закрываетесь в своей V.I.P.- комнате…» — так описывает для Нью-Йорк Таймс концепцию дома девелопер.


Г-н Ниами проводил экскурсию, которая начинается в «домашнем» в ночном клубе. В клубе будет несколько баров, собственная гардеробная для гостей, светодиодные потолки, воспроизводящие изображения движущихся облаков. Помимо стеклянных стен от пола до потолка, открывающих панорамные виды на центра Лос-Анджелес, в клубе есть свой бассейн. С бассейнами вообще в этом доме все отлично — их четыре. И это только открытые.


Дом — самый дорогой из существующих в США (за него уже хотят 500 миллионов долларов) — строят уже пятый год, сдадут весной.


В доме 20 спален. Семь из них находятся в отдельном здании для персонала. Самая большая спальня — мастер-люкс — собственно и будет жилищем хозяина с кабинетом, бассейном и кухней. Как и вип-комната в ночном клубе, хозяйские апартаменты будут с отдельным входом.


В доме есть салон красоты коммерческого размера и лаундж, где стены и потолки сделаны из «медузных» аквариумов. На вопрос, почему именно медузы, мистер Ниами пожал плечами, слегка озадаченный вопросом. «Потому что это круто», — сказал он.

С количеством бассейнов застройщик путается, лифты посчитал по пальцам: пять.


Цена этого дома почти в пять раз превышает цену самого дорогого дома, когда-либо продаваемого в Лос-Анджелесе. Самый дорогой дом в США был продан за $ 137 млн. В Нью-Йорке, в Hamptons, а 300 миллионов долларов — это цена самого дорогого дома, когда-либо проданного в мире.

Архитектор этого дома, Пол МакКлейн, который также разработал дом, за который Jay-Z и Beyoncé заплатили тоже немало миллионов долларов в начале этого года, сказал, что этот дом будет таким же «развлекательным».


Дом Jay-Z и Beyoncé

Эти высокотехнологичные, ультрасовременные стеклянные и мраморные дома предназначены для жизни в настоящий момент. Они продаются уже с мебелью, картинами, вином и машинами.

Напомним, что входило в комплект дома Бейонсе.



Плюс вертолетная площадка, собственный гараж с автомобилями. Кстати, заявлялось, что особняк продавался за 250 миллионов, а звездной паре дом достался за 120 миллионов долларов. Сейчас выяснилось - нет, заплатили всего 88 миллионов. Так что и тут заявленная цена может оказаться ниже той, что заплатит "одинокий супер богатый чувак". 

 
 
Ссылка на источник 142
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И попытаются продать за 500 миллионов долларов - а это четыре годовых бюджета Бреста.

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