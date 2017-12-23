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Совладелец «Короны» отдал 200 тысяч рублей жительнице Молодечно

24.12.2017 12:00 — Разное | Ежедневник  
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Совладелец «Короны» отдал 200 тысяч рублей жительнице Молодечно

23 декабря состоялся финальный розыгрыш розыгрыша «Корона Суперприз». 200 тыс. рублей главного приза достались жительнице Молодечно Маргарите Рысик.

Как сообщается на сайте, на главный приз претендовало более 122 тысяч участников.

Определял счастливого победителя с помощью лототрона председатель совета директоров компании «Табак-инвест» Павел  Топузидис, занимающий в топ-200 успешных и влиятельных бизнесменов Беларуси-2017 2-ое место.

 
 
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23 декабря состоялся финальный розыгрыш розыгрыша «Корона Суперприз». 200 тыс. рублей главного приза достались жительнице Молодечно Маргарите Рысик.

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