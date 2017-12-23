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Лукашенко поздравил католиков с Рождеством
24.12.2017 11:59 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 дек — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравление с Рождеством Христовым.
25 декабря католики отмечают один из главных праздников религиозного календаря — Рождество.
"В теплой атмосфере рождественских дней ярко проявляются все лучшие качества людей, воодушевленных нравственными ценностями христианства. Это праздник обновления, сострадания и милосердия",- говорится в поздравлении.
Пусть радость этого чарующего события наполнит сердце каждого любовью и надеждой, поможет с уверенностью идти по жизни и достичь поставленных целей, сказано в поздравлении.
© Sputnik / Виктор Толочко
Президент пожелал верующим души крепкого здоровья, мира, счастья, неиссякаемой энергии и вдохновения.
Католики являются второй пр численности после православных конфессией в Беларуси. Согласно официальным данным последней переписи населения, католиками себя считают около 18 процентов населения республики. Возглавляет Римско-католическую церковь в Беларуси митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич. На территории Беларусиобращовано более 600 католических приходов, которые объединены в четыре епархии.
Сегодня во всех католических храмах Беларуси пройдут праздничные рождественские мессы, 25 декабря весь день также будут идти службы, которые отличаются особой торжественностью.
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Президент пожелал верующим крепкого здоровья, мира, счастья, неиссякаемой энергии и вдохновения.
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