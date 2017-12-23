Кристофер Черапович — баскетболист «Цмокi-Мiнск». Его мама — шведка, отец — американец, а 100 лет назад предки Криса жили в Западной Беларуси. Накануне рождественских каникул иностранец рассказал SPORT.TUT.BY, как отмечают зимние праздники в Америке и Скандинавии и почему ему очень не хотелось бы остаться на Рождество в Минске.





— Не могу сказать, швед я или американец. До сих общаюсь с мамой на шведском, а с папой — на английском, — говорит 26-летний спортсмен. — Я родился в Гетеборге, а в 18 лет поступил в колледж и улетел играть в баскетбол в США. За карьеру выступал еще за клубы из Андорры и Польши. Теперь мой дом — это Северная Америка. Там есть все условия, чтобы качественно тренироваться и поддерживать себя в спортивной форме. Каждое лето провожу в штате Массачусетс. В Швеции бываю всего неделю в году. Чаще всего лечу туда к маме на Рождество.

«Бабушка с дедушкой гордились нашими польскими корнями и часто готовили колбасу»

Этот год не стал исключением. Мы общаемся с Крисом накануне рождественской паузы, которую он планирует провести в кругу семьи в Скандинавии.

— У меня довольно большая семья: родители, два родных брата и сестра. Я самый старший. А еще у нас есть дяди, тети, кузены и близкие друзья семьи. Обычно накануне праздников обсуждаем, где в этом году удобнее собраться на Рождество. Например, когда я учился в американском колледже, семья прилетала ко мне в Штаты.





Кристофер уверяет: он не главный путешественник среди всех родственников.

— Мы все довольно мобильны и часто летаем между континентами. Например, мой дядя из США планирует навестить меня в Минске в феврале. Он обожает приезжать в новые страны. В прошлом году прилетал ко мне в гости в Польшу, теперь хочет увидеть, что такое Беларусь.

Прабабушка и прадедушка Криса жили на территории Западной Беларуси, которая в те годы входила в состав Польши.

— Потом они эмигрировали в Штаты. Я не был знаком с ними лично, но бабушка с дедушкой очень гордились польскими корнями. Они часто ставили на стол блюда традиционной польской кухни, например, колбасу. Дядя и папа даже пытались учить польский язык.

В прошлом году я играл в небольшом польском городке Кросно в двух часах езды от Кракова. По сравнению с польскими городами, Минск кажется более современным. Его классно украсили к праздникам: повсюду огни, гирлянды и суета. Вообще, мне кажется, вся Европа примерно похожа климатом и укладом жизни. За карьеру я почти не играл в странах, где было бы не серо и холодно. Даже в Андорре застал не жаркий сезон, а прохладную зиму и весну. В общем, я мастер выбирать теплые края.





Для игрока столичного клуба Рождество связано не столько со сказочной атмосферой, сколько с отдыхом в кругу семьи.

— Это практически единственный раз, когда мы собираемся в полном составе. Во время летних встреч тоже есть небольшие традиции. Например, в США любим готовить барбекю, а в Швеции — праздновать Мидсаммер (праздник летнего солнцестояния). Обычно его отмечают на природе, накрывая шведский стол где-нибудь на берегу озера.

«24 декабря просыпаемся под рождественскую музыку и пересматриваем диснеевские мультики»

Баскетболист рассказывает, что главный день празднования Рождества в Швеции — 24 декабря, а в Америке — 25-е.

— Канун Рождества — это семейное время. В Швеции не так много религиозных людей, поэтому лишь некоторые идут в храм и воспринимают Рождество исключительно как праздник из церковного календаря. Обычно 24-го мы неспешно просыпаемся под рождественскую музыку, едим вкусности, смотрим атмосферные фильмы и мультики. Шведы обожают пересматривать подборку старых диснеевских мультфильмов, — признается Крис.

На Рождество я всегда жду снега. Даже в Швеции с этим бывают проблемы. 25 декабря ходим в гости к двоюродным братьям и сестрам, навещаем родственников. Поздно вечером люди выбираются в центр города, заполняют бары и просто весело отрываются. А вот в Штатах 25-е — это домашний день, когда семья собирается за праздничным столом и устраивает уютные посиделки.



Фото из личного архива Кристофера Чераповича

В семье Кристофера Чераповича есть забавная традиция обмена подарками.

— Каждый должен купить всего один подарок на определенную установленную сумму. В среднем лимит — 40 евро. Потом мы складываем все подарки в одном месте и усаживаемся играть в кости. Человек, который выбрасывает две шестерки, может выбрать любой понравившийся презент. Если ты выбросил другое число — пропускаешь ход. И так по кругу, пока кости не покажут «шесть и шесть».

Ты никогда не знаешь, что скрывается за красивой оберткой и кто выбирал этот подарок. В конце игры все одновременно открывают коробки. Обычно я покупаю что-то универсальное и не очень дорогое — бутылку вина или набор столовых ножей. Мы знаем друг друга довольно хорошо, не ждем слишком многого и радуемся конфетам или обычной шоколадке.





В детстве Крис верил в Санта-Клауса, пока не увидел, кто играет роль этого волшебника.

— Однажды к нам на Рождество прилетел мой американский дедушка. Он нарядился в Санту и зашел с подарками в дом. После я случайно увидел, как он переодевается, и сразу все понял. Мне было лет пять или шесть. Конечно, я не плакал и слишком не драматизировал. Быстро открыл эту тайну младшей сестре: «Эй, смотри, да это не Санта, это наш дедушка!». Хорошо хоть, не успел раскрыть все карты братьям, которые младше меня на восемь и девять лет. Когда они подрастали, кто-то из членов семьи все так же продолжал наряжаться в Санта-Клауса и дарить им сказку.

«Я так понял, многие белорусы в Рождество и Новый год отправляются в путешествия»

Баскетболист интересовался у белорусских одноклубников, как наши люди обычно проводят новогодние праздники.

— Я так понял, многие белорусы в эти дни отправляются в путешествия. Один партнер по команде летит с семьей в Турцию, другой — в Италию. Здесь центральный праздник — Новый год, а у нас это просто тусовочный день. 31 декабря люди идут с друзьями в клубы и запускают фейерверки.





В Беларуси Кристофер не скучает по каким-то товарам или продуктам. Говорит, здесь можно найти более-менее все.

— Я перебрался в Минск в августе, а недавно впервые за сезон летал в Швецию на игры сборной. Там вдоволь наелся шведского шоколада — он очень вкусный! Это выглядело примерно так: усердно играю — потом много и с удовольствием ем, — шутит Крис.

— Немного тоскую по морепродуктам — в Швеции отличный выбор морской еды. Вообще, я с удовольствием пробую новые блюда. Бывает, в поездках замечаю что-то незнакомое и сразу говорю: «Заверните-ка мне это, пришло время попробовать». Например, в Беларуси вкусные супы и драники.

Конечно, у нас есть традиционные рождественские блюда. Обычно шведы запекают лосось, готовят картофельный пирог, сосиски, ветчину, жаренную рульку и глинтвейн. Я и сам люблю готовить. Ем много картошки, поэтому она присутствует почти в каждом блюде. Например, жарю картофель с курицей, грибы с нарезанной морковкой и соусом. Если постараться, могу запечь говядину, приготовить спагетти, пиццу и сочный бургер.



Крис смеется над вопросом, что бы он делал, если бы отпуск начался не по плану, как часто бывает в рождественских фильмах, и рейс в Швецию отменили.

— Наверное, я бы обзвонил одноклубников, узнал их планы, приготовил себе немного рождественской еды… Хотя на праздники почти все парни разъезжаются. Пришлось бы срочно брать билеты в Вильнюс и все-таки вылетать в каком-нибудь направлении. Надеюсь, мой рейс все же не отменят и мне не придется отмечать Рождество в Беларуси в одиночестве. Я слишком соскучился по семье, — улыбается Кристофер.