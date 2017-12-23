"Шоп-тур в Вильнюс сейчас стоит 20 рублей. Это дешевле, чем билет на рейсовый автобус. Хотя некоторые люди все равно скидку просят. А ведь иногда такси по Минску больше стоит", — рассказывают в одной из туристических компаний. Журналисты FINANCE.TUT.BY съездили в шоп-туры в соседние страны и посмотрели, что белорусы покупают перед новогодними праздниками.



Фото: Ольга Комягина, TUT.BY

Белосток: в ТЦ — за брендовой одеждой, лекарствами и техникой, на рынок — за химией

О том, какие покупки делают белорусы в Белостоке и какие есть подводные камни в шоп-турах в Польшу, узнал TUT.BY, отправившись в один из будних дней в соседнюю страну.

Главная проблема шоп-туров в Белосток — очереди на границе. Чтобы попасть в сопредельную страну, в пункте пропуска иногда приходится стоять по несколько часов. И это несмотря на то, что для маршруток — отдельный коридор. Ситуация обостряется перед праздниками: желающих съездить «по закупы в Белосток» становится значительно больше.

В Гродно много перевозчиков, которые занимаются шоп-турами. Цены у всех одинаковые — поездка в будний день будет стоит 14 рублей, в выходные — 16 рублей. Для минчан поездка будет стоить дороже. Цены на рейс Минск — Белосток — Минск стартуют от 35 рублей.

«Гродненские» маршруты стандартные — посещение рынка, одной из торговых галерей, заезд в гипермаркет Auchan. Для минчан тур-агентства в программу включают еще посещение ночного рынка Fasty и мелкооптовых супермаркетов. В минских фирмах есть и другие шоп-предложения — например, в Белосток «по закупы» можно поехать с ночлегом. Такая поездка будет стоить 55 рублей. Отдельно надо будет оплатить ночевку в гостинице — 75 злотых (42 рубля).

Наша маршрутка выезжает из Гродно в 8 утра. Белорусских пограничников проходим достаточно быстро. Водитель Анатолий напоминает пассажирам про страховки и про то, что в кошельке должна быть сумма, эквивалентная 500 злотым (примерно 280 белорусских рублей) — польские таможенники иногда проверяют наличие того и другого.

Дальше мы надолго застреваем на польской стороне. Полностью границу проходим только в 11.30 (разница в два часа с Польшей спасает — еще успеваем на рынок). И наконец направляемся в сторону Белостока.





Первый пункт шоп-программы — Кавалерийский рынок. Он, кажется, ничуть не изменился за последние лет 15. Все те же старые боксы и прилавки, все то же уличное кафе с запеканками, кебабами и горячим чаем. Правда, лет 7 назад здесь появились современные магазины, мелкооптовая торговля (сюда приезжают за товаром гродненские ипэшники), а чуть позже пришло и другое нововведение — можно оформить возврат VAT.

Поляки, торгующие на рынке, говорят, что белорусов к ним стало приезжать меньше — сказывается конкуренция с крупными торговыми центрами. Гродненские тур-фирмы даже стали предлагать маршруты без заезда на Кавалерийский рынок.

— Чаще всего здесь покупают бытовую химию, кофе, сладости, — говорит Анатолий. На посещение рынка у нас выделен час. Этого времени хватает, чтобы не спеша обойти все торговые ряды. Кстати, обменный курс здесь выгоднее, чем в торговых центрах. И даже можно торговаться.





Что почем на Кавалерийском рынке Женские свитера — от 25 злотых;

Мужские — от 30 злотых;

Женские зимние ботинки — от 60 злотых;

Женские пуховики — 100 — 300 злотых;

Мужские — от 150 злотых;

Джинсы — от 45 злотых; Кофе — от 10 злотых за 250 граммов Порошки стиральные (в зависимости от фирм-изготовителей) — от 15 злотых; Памперсы — от 25 злотых за большие упаковки (у белорусов пользуются популярностью польские — Dada)

Следующий пункт программы — одна из галерей (BIALA или ALFA). Здесь покупают все от огромных телевизоров и ноутбуков до наушников.

В галерее белорусы берут дорогую косметику, лекарства (польские аптеки принимают белорусские рецепты), витамины, а также одежду известных брендов. На все это можно оформить возврат НДС.

— В итоге покупать в Польше выходит выгоднее. Однако на такой шопинг тратится много времени и сил. Конечно, если есть свободный день, то почему бы не потратить его на покупки в Белостоке. Но мне кажется, что шоп-туры — это такая гродненская традиция, которой уже много лет, — рассуждает одна из моих попутчиц.





Если вы планируете везти крупногабаритную технику на маршрутке, об этом надо предупредить диспетчера. В этом случае бус может приехать, например, с прицепом. В нашей маршрутке все закупались «лайтово» и стандартно — домой везли порошки, памперсы, туалетную бумагу, одежду, обувь, продукты, косметику и лекарства.





В галереях в предрождественские дни вовсю идут распродажи. Правда, как замечают коллеги по шопингу, как-то мало скидок.

— Конечно, белорусы приедут и все равно все выкупят, — говорит одна из девушек и продолжает: — Оно, конечно, иногда не дешевле, чем у нас, но мы ездим за брендовой одеждой, которую в Гродно просто не купить. Но, например, Zara все-таки дешевле, чем в Минске. И нарваться можно на что-то интересное и недорогое.





Следующий пункт программы — посещение гипермаркета Auchan. Здесь белорусы покупают стиральный порошок, фрукты, кофе. Берут копченую рыбу, курицу, колбасы (сырую свинину, кстати, везти в Беларусь нельзя, а в Польшу — любые мясные продукты. Об этом стоит помнить при пересечении границы).





На посещение гипермаркета — 2 часа. Если есть заранее заготовленный список покупок, то за это время можно даже умудриться сбегать в строительный магазин LeroyMerlin.















Что по чем в Auchan Кофе — от 16 злотых

Порошки стиральные (большие пачки от 2,5 килограмма) — от 15 злотых

Ополаскиватель для белья (1 литр) — от 11 злотых

Мандарины — 2,99 злотых

Сыр — от 18,99 злотых за килограмм

Шампиньоны — 6,99 злотых за килограмм

Огурцы — 2,29 злотых за штуку

Хурма — 8,99 злотых

Ананасы — 6,99 злотых за штуку

Чернигов: от порошка до обуви

— Девушка, да вы не волнуйтесь! Хватит всем места! Теперь не те времена, полупустые ездим, — успокаивает по телефону в среду днем владелец одной из гомельских фирм, организующей шоп-туры в Украину.





Тем не менее ранним пятничным утром желающих прокатиться туда-обратно набрался полный микроавтобус. Но прежде чем выехать на черниговскую трассу, маршрутка полтора часа плутает по темным безлюдным улицам Гомеля, подбирая клиентов в удобных для них местах.

К шести утра Mercedes укомплектован разношерстной компанией из 13 человек: десяти женщин, двух мужчин и одного подростка.



Несмотря на жалобы, что Чернигов уже не тот, каждую неделю сотни белорусов устремляются на юго-восток в поисках шоп-приключений.

Планы на ближайшие несколько часов у всех разные, а вот цель одна — выгодно закупиться! Выгодно — это, прежде всего, отбить потраченные на дорогу 22 рубля, ну, а дальше — как кому повезет.

Попутчица Наталья говорит, что едет за сапогами 13-летнему сыну. В прошлый раз там же купила ему кашемировое пальто, байку на флисе, рубашку и еще кое-чего по мелочи, все, конечно, дешевле, чем в Гомеле — не без гордости отчитывается женщина.





— Алкоголь не больше 3 литров на человека, до 5 кг овощей или фруктов. Запрещен провоз семян, растений, животных, сало и мясо тоже нельзя, — озвучивает водитель. — На базах стоим 2,5 часа. Кто не успеет — до следующего пункта назначения будет добираться самостоятельно. Семеро одного не ждут! Время пошло.





Первыми белорусов встречают местные валютчики. «Вообще-то курс сегодня 27,7 но вам поменяем по 27,8», — обступают приезжих менялы. Пока шелестят купюры, рассказывают, как белорусы приезжают в Чернигов праздновать юбилеи и дни рождения — оказывается, заказать банкет в ресторане или кафе здесь выходит дешевле даже с затратами на дорогу и «зеленую карту».

— Схема такая — ваши приезжают, снимают квартиру на сутки. Однокомнатная с телевизором, стиралкой и вайфаем стоит 350 гривен, то есть на ваши — 26 рублей, идут в заведение, гуляют, потом возвращаются, ночуют, а утром еще шопинг себе устраивают. Уезжают довооольные!

Немало белорусок, со слов валютчиков, среди клиенток черниговских парикмахерских, салонов красоты и медицинских центров.





Через пару часов багажник микроавтобуса заполняют стиральные порошки, подушки, детская коляска и громоздкие обувные коробки.

А наша следующая остановка — Центральный рынок. По сути, это те же базы. Только на улице.

К примеру, на детской зимней куртке за 1400 гривен продавец с порога уступает сотню. В итоге ее стоимость на наши равняется 93 рублям. Надо брать!

Но, пожалуй, главная достопримечательность рынка — базар с овощами и фруктами. Хурма здесь по 32 гривны (2,2 р.), клюква — по 90 гривен (6,3 р.) мандарины от 28 гривен, то есть по 2 рубля.





Но время истекло, и нам снова пора. На этот раз в самый известный в городе торговый центр — «Голливуд». Не все участники шоп-тура голосуют за его посещение. Многие считают его дорогим. Цены здесь действительно выше, чем на рынках. Но, к примеру, сетевые магазины предлагают солидные скидки.





Главные преимущества, которые особенно оценишь после посещения баз и рынков, — здесь тепло, светло, уютно, имеется беспарольный вайфай и огромная детская зона. Внизу — продуктовый супермаркет и множество магазинов с бытовой техникой. Рядом — строительный гипермаркет «Вена». Обойти все это не хватит и дня. А нашей группе выделили всего полтора часа. Прощай, «Голливуд»! И прости!





На обратном пути в маршрутке шумно и весело. Кажется, разочарованных поездкой нет.

— Мед купил — 120 гривен (почти 9 рублей) за килограмм. У нас 14 рублей стоит, — говорит Дмитрий, который впервые приехал на закупы. У него самая большая сумка. Он купил ботинки за тысячу гривен (71 рубль), туфли для друга, игрушки для племянников, сумку для мамы, орехи, много кофе, икру и, конечно, алкоголь.





Остальные результатами шоп-тура делятся неохотно.

— Не буду говорить, сколько потратила. Чтобы ко мне потом из налоговой пришли и спросили — откуда у вас такие деньги? Ну уж нет! — на полном серьезе заявляет одна из пассажирок. Но не скрывает — результатом поездки она довольна. В январе собирается снова.

Смоленск: «Крупные шоп-туры утратили популярность»

Около двух лет назад белорусы активно ездили в Смоленск за машинами и бытовой техникой. Сейчас они отправляются на закупы заметно реже. Так считают и перевозчики, и «бывалые челноки».



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Игорь Матвеев, TUT.BY

Жительница Могилева Татьяна ездит в Смоленск раз в месяц. В основном за продуктами.

— Берем окорочка, рыбу, сливочное и подсолнечное масло — ящиками. Сбрасываемся родственниками, знакомыми — и закупаемся. Только так выгодно получается. Если покупать все это для одной-двух семей, ездить бессмысленно, — объясняет женщина.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Игорь Матвеев, TUT.BY

Она также отслеживает цены на сайтах и звонит уже знакомым продавцам.

— Я покупаю рыбу и окорочка в определенных точках — кстати, у белорусок, которые в Смоленске давно живут. Они и скидки делают. За сыром на рынок хожу, прицениваюсь. И знаете, что меня до сих пор удивляет? Что глубокская сгущенка в Смоленске стоит дешевле, чем в Беларуси.

По ее словам, за одну поездку они в среднем закупают продуктов рублей на 600−700. В декабре они за продуктами для новогоднего стола уже съездили. Привезли съестного примерно на тысячу рублей.

— Брали и форель, и даже по баночке икры — в Смоленске они стоят дешевле примерно на треть. Еще ребенку игрушки в подарок купила. Правда, они ненамного дешевле, чем у нас. Но в целом, мы посчитали, что сэкономили за последнюю поездку около 150 рублей на всех, — говорит Татьяна.

По ее словам, ажиотажа и большого количества белорусов в Смоленске она не заметила.

— Может, в эти выходные поехали. А может, и дома все купят. В конце концов, сейчас не только на технику, но и на продукты рассрочка есть в торговых центрах, так что перед поездкой в соседнюю страну лучше несколько раз посчитать. Иначе съездите себе в убыток.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Игорь Матвеев, TUT.BY

Перевозчики также отмечают заметный спад спроса на шоп-туры в Смоленск. Например, маршрутки «Новой линии» каждое утро ездят в Смоленск, но заполняемость их меньше, да и пассажиры не на закупы едут.

— Чаще всего это студенты или просто люди, которые ездят по делам, — рассказал TUT.BY руководитель диспетчерской службы «Новая линия» Андрей Донцов. — Года два назад в Смоленск за машинами ездили, за бытовой техникой. Но как только разница курсов стала ниже, крупные шоп-туры утратили популярность.

Вильнюс: «Цена шоп-тура — 20 рублей, но все равно просят скидку»

Шоп-туры в Вильнюс популярны у белорусов и сейчас — автобус отправляется каждую неделю в среду и субботу, рассказывает консультант компании «Летто-тур» Дмитрий. Цена в обе стороны — 20 рублей. Это дешевле, чем билет на рейсовый автобус.

— Если цена будет выше, толюди вообще не поедут. Даже в прошлом году цена на билет была такая же. Но дешевле уже некуда делать, хотя некоторые люди все равно скидку просят. А ведь иногда такси по Минску больше стоит, — рассказывает парень.

Активнее всего белорусы интересуются шоп-турами в Вильнюс в ноябре, рассказывает Дмитрий.

— В торговых центрах это время скидок: Jamam в «Акрополисе» и «Марафон шопинга» в Ozas. В этом году автобусов было много. Хотя скидки, честно говоря, оказались всего по 20−30%. Люди туда приезжали, ругались про себя и возвращались обратно. Еще ездят под Новый год и Рождество. Непопулярные месяцы — январь и февраль. Мало клиентов в сентябре — очевидно, все закупаются перед школой, поэтому денег не остается.

Дмитрий рассказывает, что большинство людей едет в «Икею».

— Из автобуса в 45 человек 15 пассажиров точно там побывают. Ozas и «Акрополис» почти одинаковые, так что торговый центр уже по личным предпочтениям выбирают. Очень часто люди едут не в шоп-тур, а просто в Вильнюс, — отмечает Дмитрий. -Белорусы едут в Вильнюс, чтобы купить для себя вещи, которые не продаются у нас. Обычно везут домой одежду, продукты.