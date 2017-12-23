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Васильев: встречайте наступающий Новый год в модном стиле "нео-диско"

24.12.2017 13:30 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Один из самых актуальных вопросов накануне наступления Нового года — это выбор правильного наряда. Историк моды Александр Васильев в беседе на радио Sputnik подчеркивает — ваш наряд должен соответствовать самой яркой ночи в году. Вы, в буквальном смысле, должны сиять.

Васильев: встречайте наступающий Новый год в модном стиле "нео-диско"
© REUTERS/ DYLAN MARTINEZ
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"Основные советы встречи Нового года касаются яркой отражающей одежды в стиле "нео-диско". Сейчас в моде блестки. Серебряные и золотые блестки считаются многими идеальным выбором для встречи Нового года. Золотое бисерное платье, вышитое пайетками, или серебряное платье — так было всегда и, тем не менее, сейчас это особенно ярко", — говорит Васильев.

Кроме того, по словам модного эксперта, сейчас особенно актуальны все оттенки красного, желтого и синего цветов.

"Про черный я умолчу. Считаю, что для Нового года это несколько траурно. А новый очень сильно входящий в моду цвет на весну и лето — это все оттенки лаванды, сирени и бледно-лилового цвета", — отмечает Васильев.

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Советы историка моды Александра Васильева и пожелания к Новому году слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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Русский и французский историк моды, искусствовед, коллекционер и телеведущий Александр Васильев рассказал Sputnik, в каких модных нарядах лучше всего встречать...

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