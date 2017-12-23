Science назвал самое важное научное открытие 2017 года

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Журнал Science назвал открытие гравитационных волн от слияния двух нейтронных звезд самым выдающимся открытием года в научной среде.

Об этом сообщает Зеркало недели со ссылкой на сайт журнала.

Об открытии гравитационных волн, порожденных слиянием двух нейтронных звезд, было сообщено 17 августа этого года. Объекты располагаются на расстоянии 113 миллионов световых лет от Земли.

Это открытие подтвердило ряд ключевых астрономических моделей, позволило определить месторождения тяжелых элементов и проверить Общую теорию относительности.

В то же время самым выдающимся открытием года по версии читателей журнала стала работа датских медиков, которым удалось вылечить детей от атрофии мускулов спины с помощью генной терапии.

В список открытий, отобранный журналом, также вошли две находки, связанные с эволюцией человека: обнаружение нового вида орангутанов и заявление о том, что человечество существует минимум 300 тысяч лет.

Кроме того, составители рейтинга отметили создание лекарства, которое может вылечить сразу от нескольких видов рака, новую систему редактирования ДНК, фиксацию самого редкого варианта столкновения нейтрино с ядрами атомов и обнаружение в Антарктиде пузырьков воздуха возрастом 2,7 миллиона лет.