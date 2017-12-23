

Сергей Фадеичев / ТАСС

В Москве инициативная группа выдвинула Алексея Навального в президенты. Группы по выдвижению основателя ФБК собрались еще в 19 городах России. До конца дня в воскресенье активисты рассчитывают подать эти документы в ЦИК.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Навального выдвинули в президенты В Москве инициативная группа выдвинула Алексея Навального в президенты. Группы по выдвижению основателя ФБК собрались еще в 19 городах России. До конца дня в...

Инициативная группа граждан в ходе встречи на пляже №3 в Серебряном Бору выдвинула основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального в президенты, передаетЗа его выдвижение проголосовали 742 человека, против не высказался никто (по закону для выдвижения кандидата-самовыдвиженца нужно собрать инициативную группу не менее чем из 500 членов). Также группы по выдвижению Навального собрались еще в 19 городах России.Подсчет голосов в Москве проходил под руководством председателя созданной для выдвижения счетной комиссии Николая Левшица. Председателем собрания был избран юрист, член команды Навального Иван Жданов. Собравшиеся голосовали, поднимая красно-белые мандаты, которые им раздавали при регистрации. На собрании присутствовал член Мосгоризбиркома Максим Николаев, который по закону должен был зафиксировать факт выдвижения кандидата на президентские выборы.«Мое первое предвыборное обещание — мы будем выдвигать кандидатов через интернет», — объявил Навальный в ходе своего выступления на мероприятии. «В Москве мне так и не удалось провести большой митинг. Тем не менее сейчас здесь собралось достаточное количество людей, чтобы считать это митингом», — добавил основатель ФБК.«Вы уже проголосовали, но я хочу спросить, имею ли я право называть себя кандидатом от Москвы?» — обратился оппозиционер к присутствующим, на что из зала ему дружно ответили: «Да!»​«Благодаря вам я стою здесь как кандидат в президенты от всей России. Нет никакой массовой поддержки [президента Владимира] Путина и власти нигде. Есть только тоска и пустота», — сказал также Навальный.Документы для его выдвижения в ЦИК активисты передадут в воскресенье, 24 декабря. «Они сегодня работают до 15:00 мск, мы должны успеть», — заявил Жданов.Навальный объявил о намерении участвовать в выборах зимой 2016 года. Тогда глава Фонда борьбы с коррупцией уточнил, что решил сделать это после того, как Верховный суд отменил приговор по «делу «Кировлеса». Однако в ходе повторного рассмотрения дела Навального приговорили к пяти годам лишения свободы условно и штрафу 500 тыс. руб.По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, Навальный сможет участвовать выборах только в 2028 году — после истечения установленного законом срока (лица, осужденные к лишению свободы за совершение тяжкого преступления, могут баллотироваться на пост президента спустя десять лет после снятия или погашения судимости).Однако это не мешает политику продолжать свою кампанию: глава ФБК проводит встречи с избирателями, а 13 декабря опубликовал предвыборную программу. Помимо Навального, о желании участвовать в выборах заявили действующий президент Владимир Путин, телеведущая Ксения Собчак, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, сооснователь «Яблока» Григорий Явлинский, директор с​овхоза имени Ленина Павел Грудинин и еще несколько человек.В частности, 24 декабря в Москве инициативная группа также выдвинула кандидатом в президенты бизнесмена Сергея Полонского. В июле предприниматель был признан виновным в хищении 2,6 млрд руб. у дольщиков. Тогда же его приговорили к пяти годам колонии, однако из-под стражи бизнесмена отпустили в зале суда. От наказания он был освобожден в связи с истечением срока давности. 8 ноября суд подтвердил законность решения об амнистии Полонского.