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Ахремчик: если муж "ушел в себя" — займитесь собой

24.12.2017 15:40 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Продолжая беседу о человеческом одиночестве, известный белорусский психолог Лилия Ахремчик и ведущий программы "Признаки жизни" Вячеслав Шарапов затронули аспект "внутрисемейного" одиночества, когда один из супругов на какое-то время замыкается в своей "ракушке", уходит в себя и перестает реагировать на происходящее в семье. Является ли это нормой, либо поводом для тревоги?

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"Я склонна думать, что женщины больше готовы "догонять" партнера, который "уходит" в свой мир. Они начинают беспокоиться — в порядке ли отношения, не задумал ли он неладное. Нужно понимать, что каждый человек нуждается в личном пространстве. Даже если женщине очень хочется прийти к нему, отвлечь, разобраться, что там с ним происходит… Но в этом случае женщине хорошо бы заняться собой. Погулять по свежему воздуху, выпустить через мышцы накопившийся стресс, не выливая на окружающих негатив, связанный с непониманием склонности своего партнера к временному одиночеству", — считает психолог.

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Фрагмент беседы с психологом Лилией Ахремчик слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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Психолог Лилия Ахремчик объясняет природу "внутрисемейного" одиночества.

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