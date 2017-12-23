Дети с арматурой и кордом: БМЗ освободил девушек от производственной темы, но загрузил ею детей





На БМЗ презентовали имиджевый и детский корпоративные календари на 2018 год.

Как сообщается на сайте предприятия, эксклюзивного права и чести быть лицом своего предприятия в 2018 году удостоились 13 работниц Белорусского металлургического завода. Среди них — лаборанты центральной заводской лаборатории, программист, контролер отдела технического контроля, обмотчик цеха электрообеспечения, машинист по навивке канатов, корреспондент, экономисты, переводчик, инженеры и студентка металлургического колледжа.

Ключевой акцент при создании имиджевого издания в нынешнем году было решено сделать на женскую красоту, нежность и естественность. Именно поэтому, впервые за всю историю проекта фотосъемки проходили без привязки к производственным картинкам.

Концепция детского календаря на 2018 год также была подвержена трансформации. На этот раз данное издание представлено в виде календаря-атласа, который дает возможность узнать больше не только о заводе, но и некоторых странах, куда отгружается белорусская металлопродукция.

Страницы календаря, стилизованные под географическую карту и иллюстрированные известными архитектурными памятниками представленной страны, содержат познавательные факты и интересные задачки о БМЗ. На календаре отображена информация о праздниках, которые отмечаются 15 числа каждого месяца. Внимание к этой дате неслучайно — именно в этот день в октябре БМЗ празднует свой день рождения.

В конце календаря-атласа его обладателя ждет сюрприз — раскраска, которая позволит закрепить результаты увлекательного путешествия. По традиции, место в издании нашлось и остальным работам, присланным на конкурс рисунков «Я хочу быть металлургом», они представлены на последней странице.