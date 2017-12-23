ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Дети с арматурой и кордом: БМЗ освободил девушек от производственной темы, но загрузил ею детей

24.12.2017 15:45 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Дети с арматурой и кордом: БМЗ освободил девушек от производственной темы, но загрузил ею детей

На БМЗ презентовали имиджевый и детский корпоративные календари на 2018 год.

Как сообщается на сайте предприятия, эксклюзивного права и чести быть лицом своего предприятия в 2018 году удостоились 13 работниц Белорусского металлургического завода. Среди них — лаборанты центральной заводской лаборатории, программист, контролер отдела технического контроля, обмотчик цеха электрообеспечения, машинист по навивке канатов, корреспондент, экономисты, переводчик, инженеры и студентка металлургического колледжа.

Ключевой акцент при создании имиджевого издания в нынешнем году было решено сделать на женскую красоту, нежность и естественность. Именно поэтому, впервые за всю историю проекта фотосъемки проходили без привязки к производственным картинкам.

Концепция детского календаря на 2018 год также была подвержена трансформации. На этот раз данное издание представлено в виде календаря-атласа, который дает возможность узнать больше не только о заводе, но и некоторых странах, куда отгружается белорусская металлопродукция.

Страницы календаря, стилизованные под географическую карту и иллюстрированные известными архитектурными памятниками представленной страны, содержат познавательные факты и интересные задачки о БМЗ. На календаре отображена информация о праздниках, которые отмечаются 15 числа каждого месяца. Внимание к этой дате неслучайно — именно в этот день в октябре БМЗ празднует свой день рождения.

В конце календаря-атласа его обладателя ждет сюрприз — раскраска, которая позволит закрепить результаты увлекательного путешествия. По традиции, место в издании нашлось и остальным работам, присланным на  конкурс рисунков «Я хочу быть металлургом», они представлены на последней странице.

 
 
Ссылка на источник 67
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На БМЗ презентовали имиджевый и детский корпоративные календари на 2018 год.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Ахремчик: если муж "ушел в себя" — займитесь собой
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика