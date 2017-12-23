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Видеофакт: парад Дедов Морозов прошел в Витебске
24.12.2017 15:56 — Разное | Sputnik Беларусь
До начала сказочного парада движение транспорта на центральных улицах Витебска перекрыли. Вместо машин на проезжую часть вышли Дедушки Морозы, Снегурочки, зрители и даже четвероногие символы наступающего года.
Возглавили шествие трое наездников на конях с надписями: "декабрь", "январь" и "февраль".
Участники прошли от Свято-Покровской церкви до площади Победы. Особенно понравилась публике машина с плюшевой желтой собакой, символизирующей наступающий год.
В этот раз в шествии приняли участие более 1500 человек, нарядившихся в разные маскарадные костюмы. На площади Победы водили хороводы Снеговики, Снежные бабы и удивительные звери. Все сказочные персонажи и гости праздника с радостью поздравляли друг друга с наступающими праздниками.
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