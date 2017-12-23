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В Минске откроют резиденцию Санта-Клауса с живым оленем

24.12.2017 16:44 — Разное | БДГ  
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В ТРЦ Galleria Minsk 24 декабря откроется временная резиденция Санта-Клауса с эльфами и живым оленем. Сказочный персонаж будет бесплатно вручать заранее подготовленные родителями подарки, общаться с детьми и раздавать конфеты.

Резиденция Санта-Клауса расположится на первом этаже торгового центра. Принимать гостей сказочный персонаж будет в кресле рядом с богато украшенной елью. Волшебника в первый день будут сопровождать шесть рождественских эльфов, а на улице – дожидаться «летающие» сани, запряженные живым северным оленем.

Каждый ребенок сможет передать письмо с пожеланиями лично в руки Санта-Клаусу или положить в специальный почтовый ящик. Рядом будут лежать праздничные открытки, которые можно заполнить и бросить в волшебную коробку, либо же оставить себе на память.

Санта-Клаус будет поздравлять детей и раздавать конфеты. При этом родители смогут попросить волшебника вручить ребенку заранее подготовленный подарок или поговорить с ним о том, как он себя вел целый год и что хотел бы получить на Новый год. В первый день также можно будет увидеть танцующих эльфов, которые устроят флешмоб.

Санта-Клаус торжественно приедет в ТРЦ Galleria Minsk 24 декабря в 14 часов. Принимать гостей волшебник будет бесплатно до самого Нового года: в будние дни – с 17 до 20 часов, а в выходные – с 14 до 18 (31 декабря – с 12 до 16).

 
 
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В ТРЦ Galleria Minsk 24 декабря откроется временная резиденция Санта-Клауса с эльфами и живым оленем. Сказочный персонаж будет бесплатно вручать заранее подготовленные...

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