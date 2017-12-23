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Женщина спасла лабрадора, застрявшего в ледяной реке в Англии
24.12.2017 17:04 — Разное | Sputnik Беларусь
Лабрадор по кличке Харди провел в покрытой льдом реке около часа. Женщина-инспектор смогла осторожно подползти к животному и, успокаивая его ласковыми словами, помогла псу вылезти. Замерзший лабрадор сам добежал до берега.
Также Харди порезал лапу, но его жизни ничто не угрожает.
Ранее в деревне Селище Городокского района Беларуси
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Инспектор организации по защите животных помогла собаке, попавшей в ледяной плен. Смотрите кадры чудесного спасения.
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