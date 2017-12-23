Женщина спасла лабрадора, застрявшего в ледяной реке в Англии

Лабрадор по кличке Харди провел в покрытой льдом реке около часа. Женщина-инспектор смогла осторожно подползти к животному и, успокаивая его ласковыми словами, помогла псу вылезти. Замерзший лабрадор сам добежал до берега.

Также Харди порезал лапу, но его жизни ничто не угрожает.

Ранее в деревне Селище Городокского района Беларуси сотрудники МЧС пришли на помощь лебедю, вмерзшему в лед . Благородная птица страдала около недели в ледяном плену, пока очевидцы не обратились к спасателям. Сотрудники МЧС достали истощенного лебедя и передали в витебский зоопарк.