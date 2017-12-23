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От монахини до супергероя: кто вышел на карнавальный пробег в Минске
Спортивный клуб «Аматар» провел в Минске традиционный предновогодний забег в карнавальных костюмах. Среди более чем 200 участников наградили не только самых быстрых, но и тех, кто приготовил креативный костюм.
Бегуны стартовали от елки у «Чижовка-арены». Самым старшим участником оказался 84-летний Колодко Леонид: он пробежал 12 километров. А самым маленьким бегуном был годовалый Коледа Филипп, который вышел на дистанцию в один километр.
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Спортивный клуб "Аматар" провел в Минске традиционный предновогодний забег в карнавальных костюмах. Среди более чем 200 участников наградили не только самых...
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