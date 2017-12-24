Макаров: сверчковая ферма — это безотходный бизнес /

Идея создания сверчковой фермы, которая в нынешнем году признана одним из лучших стартапов в Беларуси, появилась у Сергея Макарова еще 4 года назад.

"В 2013 году я увидел по каналу Discovery проект, в котором рассказывали про сверчковую ферму. У нее основной бизнес — 90% — это приманка для рыболовов, они их даже в Австралию экспортируют и в виде приманки, и для корма домашним животным", — говорит Макаров.

Добиться успеха получилось не сразу. На начальном этапе будущий создатель сверчковой фермы еще не знал, как правильно организовать условия содержания и питания насекомых, какие еще нюансы необходимо предусмотреть.

"Сначала купил 5 сверчков. И, конечно, они сдохли. Дальше начал читать, узнавать температурный режим, чем кормить, какие особенности, купил сто штук, они начали размножаться, построил для них ящик. Им очень важна площадь. Одному сверчку нужна площадь в 10 квадратных сантиметров. Сделал ящик полтора на полметра", — рассказывает Макаров.

По словам собеседника, прибыль от такого бизнеса может быть огромной по сравнению с затратами. Во-первых, сверчков покупают люди, которые держат дома птиц, хамелеонов, пауков и даже богомолов. Кроме того, сейчас в Беларуси стали популярны насекомоядные растения — "Венерины мухоловки", для них также покупают питание. Во-вторых, отходы жизнедеятельности сверчков могут стать шикарным органическим удобрением, которое по структуре напоминает песок и не имеет запаха.

"Его рассыпал по газону и не надо ничего перекапывать. 10 тысяч штук сверчков в одном ящике за свой цикл жизни в 2 месяца производят порядка 3-4 кг. Если учесть, что на нормальной ферме одновременно находятся около 25 миллионов штук сверчков, это уже серьезный объем. В итоге бизнес получается безотходным", — говорит Макаров.

Полную версию беседы с владельцем сверчковой фермы Сергеем Макаровым слушайте на радио Sputnik Беларусь.