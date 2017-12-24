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Видеофакт: Рождественский вертикальный забег на 100-й этаж в Минске

24.12.2017 17:43 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Рождественский вертикальный забег проходил в многоэтажном жилом доме бизнес-класса "Парус". Гонку разделили на три этапа, и на каждом из них участникам пришлось бороться за выход в следующий круг. Чтобы преодолеть первый этап, нужно было добежать до последней ступени 35-го этажа.

По мере проведения соревнований участники выбывали, и в следующий этап проходили сильнейшие. Полуфиналисты должны были преодолеть еще 33 этажа, финалисты — 32.

Самые выносливые участники, справившиеся со всеми этапами, в итоге поднялись на 100-й этаж.

 
 
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Необычный забег состоялся в белорусской столице. Смотрите на видео, как участники гонки бежали вверх по лестнице.

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