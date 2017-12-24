|
Видеофакт: Рождественский вертикальный забег на 100-й этаж в Минске
24.12.2017 17:43 — Разное | Sputnik Беларусь
Рождественский вертикальный забег проходил в многоэтажном жилом доме бизнес-класса "Парус". Гонку разделили на три этапа, и на каждом из них участникам пришлось бороться за выход в следующий круг. Чтобы преодолеть первый этап, нужно было добежать до последней ступени 35-го этажа.
По мере проведения соревнований участники выбывали, и в следующий этап проходили сильнейшие. Полуфиналисты должны были преодолеть еще 33 этажа, финалисты — 32.
Самые выносливые участники, справившиеся со всеми этапами, в итоге поднялись на 100-й этаж.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Необычный забег состоялся в белорусской столице. Смотрите на видео, как участники гонки бежали вверх по лестнице.
|
Архив (Разное)
Комментарии