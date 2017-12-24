Видеофакт: Рождественский вертикальный забег на 100-й этаж в Минске

Рождественский вертикальный забег проходил в многоэтажном жилом доме бизнес-класса "Парус". Гонку разделили на три этапа, и на каждом из них участникам пришлось бороться за выход в следующий круг. Чтобы преодолеть первый этап, нужно было добежать до последней ступени 35-го этажа.

По мере проведения соревнований участники выбывали, и в следующий этап проходили сильнейшие. Полуфиналисты должны были преодолеть еще 33 этажа, финалисты — 32.

Самые выносливые участники, справившиеся со всеми этапами, в итоге поднялись на 100-й этаж.