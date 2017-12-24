Россия отменила запрет на закупки госорганами ПО из Беларуси и других стран ЕАЭС

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Правительство России отменило запрет на закупки российскими госорганами программного обеспечения (ПО) из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

Документом также предусматривается создание двух реестров программ и баз данных – из России и из других государств ЕАЭС (Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана). Также будет запущена информационная система для обеспечения реестров, сообщает Ведомости.

Кроме того, постановлением уточняются порядок и сроки внесения изменений о правообладателе на ПО – с целью недопущения «перехода прав на программное обеспечение под контроль иностранных организаций и физических лиц», отмечается в сообщении.

Ограничение госзакупок импортного ПО действует с начала 2016 года. Госструктуры могут приобретать иностранный софт только из специального реестра либо в случае отсутствия отечественного аналога, а также в случаях, если отечественное ПО не устраивает госзаказчика по конкретным параметрам. Реестр российского ПО ведет Минкомсвязи.