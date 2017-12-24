|
Россия отменила запрет на закупки госорганами ПО из Беларуси и других стран ЕАЭС
24.12.2017 17:56 — Разное | Ежедневник
pmprofit.ru
Правительство России отменило запрет на закупки российскими госорганами программного обеспечения (ПО) из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.
Документом также предусматривается создание двух реестров программ и баз данных – из России и из других государств ЕАЭС (Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана). Также будет запущена информационная система для обеспечения реестров, сообщает
Кроме того, постановлением уточняются порядок и сроки внесения изменений о правообладателе на ПО – с целью недопущения «перехода прав на программное обеспечение под контроль иностранных организаций и физических лиц», отмечается в сообщении.
Ограничение госзакупок импортного ПО действует с начала 2016 года. Госструктуры могут приобретать иностранный софт только из специального реестра либо в случае отсутствия отечественного аналога, а также в случаях, если отечественное ПО не устраивает госзаказчика по конкретным параметрам. Реестр российского ПО ведет Минкомсвязи.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Правительство России отменило запрет на закупки российскими госорганами программного обеспечения (ПО) из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС),...
|
Архив (Разное)
Комментарии