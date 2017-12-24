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Макс Корж выступил в Киеве. Постоянные запреты на въезд в Украину не помешали концерту

24.12.2017 18:44 — Разное | Tut.by  
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Вчера в киевском «Дворце спорта» с сольным концертом выступил белорус Макс Корж. Концерт до последнего был под угрозой срыва: Служба безопасности Украины на протяжении последних двух лет то разрешала, то запрещала въезд в страну Коржу.


В Киев белорус приехал с презентацией новой концертной программы «Малый повзрослел ч.2», которую уже отыграл в том числе в Минске. Как сообщают фанаты, концерт продлился не менее трех часов.

Концерт 23 декабря в киевском «Дворце спорта» был запланирован давно. Но состоится ли он, было неясно до последнего. За день до мероприятия Корж прилетел в Киев (к слову, летел тем рейсом «Белавиа», с которым в аэропорту произошла нештатная ситуация: переднее шасси боинга выкатилось на грунт во время рулежки) и объявил о том, что мероприятие состоится.


Корж с украинскими пограничниками. Фото: Instagram.com

Напомним, в июле 2015 года белорусский рэпер Макс Корж выступил в Симферополе и Севастополе. Городах, которые по законодательству Украины являются оккупированными. В ноябре того же года без проблем приехал с концертами во Львов и Киев, а в феврале 2016 въезд в страну-соседку ему запретили. Летом этого года въезд разрешили, Корж побывал в Киеве. В ноябре этого года певца снова не пустили в Украину.

В этот раз у украинской стороны при прохождении контроля в аэропорту вопросов к белорусу не возникло, сообщил менеджер певца Виталий Житний.

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Напомним, AFISHA.TUT.BY для пользователей своего приложения проводит розыгрыш 2 билетов на концерт «Ляпис 98» в Минске. Мероприятие состоится 29 декабря на сцене , а пока участвуйте в розыгрыше, который продлится до 28 декабря.

Для участия вам необходимо:

1) скачать приложение «Афиша» для iOS или Android;

2) открыть раздел «Розыгрыши» и нажать «Участвовать».

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 162
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Концерт до последнего был под угрозой срыва: Служба безопасности Украины на протяжении последних двух лет то разрешала, то запрещала въезд в страну Коржу.

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