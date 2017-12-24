Макс Корж выступил в Киеве. Постоянные запреты на въезд в Украину не помешали концерту

Вчера в киевском «Дворце спорта» с сольным концертом выступил белорус Макс Корж. Концерт до последнего был под угрозой срыва: Служба безопасности Украины на протяжении последних двух лет то разрешала, то запрещала въезд в страну Коржу.





В Киев белорус приехал с презентацией новой концертной программы «Малый повзрослел ч.2», которую уже отыграл в том числе в Минске. Как сообщают фанаты, концерт продлился не менее трех часов.

Концерт 23 декабря в киевском «Дворце спорта» был запланирован давно. Но состоится ли он, было неясно до последнего. За день до мероприятия Корж прилетел в Киев (к слову, летел тем рейсом «Белавиа», с которым в аэропорту произошла нештатная ситуация : переднее шасси боинга выкатилось на грунт во время рулежки) и объявил о том, что мероприятие состоится.



Корж с украинскими пограничниками. Фото: Instagram.com

Напомним, в июле 2015 года белорусский рэпер Макс Корж выступил в Симферополе и Севастополе. Городах, которые по законодательству Украины являются оккупированными. В ноябре того же года без проблем приехал с концертами во Львов и Киев, а в феврале 2016 въезд в страну-соседку ему запретили . Летом этого года въезд разрешили , Корж побывал в Киеве. В ноябре этого года певца снова не пустили в Украину.

В этот раз у украинской стороны при прохождении контроля в аэропорту вопросов к белорусу не возникло, сообщил менеджер певца Виталий Житний.

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