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Макс Корж выступил в Киеве. Постоянные запреты на въезд в Украину не помешали концерту
Вчера в киевском «Дворце спорта» с сольным концертом выступил белорус Макс Корж. Концерт до последнего был под угрозой срыва: Служба безопасности Украины на протяжении последних двух лет то разрешала, то запрещала въезд в страну Коржу.
В Киев белорус приехал с презентацией новой концертной программы «Малый повзрослел ч.2», которую уже отыграл в том числе в Минске. Как сообщают фанаты, концерт продлился не менее трех часов.
Концерт 23 декабря в киевском «Дворце спорта» был запланирован давно. Но состоится ли он, было неясно до последнего. За день до мероприятия Корж прилетел в Киев (к слову, летел тем рейсом «Белавиа», с которым в аэропорту
Напомним, в июле 2015 года белорусский рэпер Макс Корж выступил в Симферополе и Севастополе. Городах, которые по законодательству Украины являются оккупированными. В ноябре того же года без проблем приехал с концертами во Львов и Киев, а в феврале 2016 въезд в страну-соседку ему
В этот раз у украинской стороны при прохождении контроля в аэропорту вопросов к белорусу не возникло, сообщил менеджер певца Виталий Житний.
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Концерт до последнего был под угрозой срыва: Служба безопасности Украины на протяжении последних двух лет то разрешала, то запрещала въезд в страну Коржу.
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