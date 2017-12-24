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Хоменко: "Калядны фэст" объединит всех

24.12.2017 19:00 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Рождество, или Коляды, считается самым веселым и одним из самых значимых праздников в белорусском календаре. К тому же, Коляды — это триединый праздник. Он очень важен для всех культур мира, чуть ли не от Вавилона.

Хоменко: "Калядны фэст" объединит всех
© Sputnik / Марина Серебрякова
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"Как праздновали Коляды в Вавилоне, я вам когда-нибудь расскажу. Это очень весело и поучительно. В христианской традиции мы также видим триаду Рождества: рождение Спасителя, его признание и крещение. Но кроме существующей легенды Рождества, можно придумывать и новые праздничные истории, с ним связанные", — говорит Хоменко.

В этом году вновь пройдет традиционный "Калядны фэст". Он состоится уже в десятый раз, и вести его будет Олег Хоменко. В фестивале примут участие известные белорусские группы как фольклорного, так и рок, металл-направлений.

На сцену юбилейного фестиваля выйдут "Стары Ольса", "Адарвірог", "Яварына", "Палац", "Trollwald" и "Gods Tower". Праздник начнется в клубе Re: Public 25 декабря в 17:30.

Беседу с Олегом Хоменко слушайте в аудиозаписи радио Sputnik Беларусь.

 
 
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Лидер группы "Палац" и ведущий традиционного "Каляднага фэсту" Олег Хоменко рассказал радио Sputnik Беларусь о своем личном отношении к Рождеству и о юбилейном...

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