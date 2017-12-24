Хоменко: "Калядны фэст" объединит всех /

Рождество, или Коляды, считается самым веселым и одним из самых значимых праздников в белорусском календаре. К тому же, Коляды — это триединый праздник. Он очень важен для всех культур мира, чуть ли не от Вавилона.



© Sputnik / Марина Серебрякова "Каляды" в Дудутках: танцы и забавы от души 12

"Как праздновали Коляды в Вавилоне, я вам когда-нибудь расскажу. Это очень весело и поучительно. В христианской традиции мы также видим триаду Рождества: рождение Спасителя, его признание и крещение. Но кроме существующей легенды Рождества, можно придумывать и новые праздничные истории, с ним связанные", — говорит Хоменко.

В этом году вновь пройдет традиционный "Калядны фэст". Он состоится уже в десятый раз, и вести его будет Олег Хоменко. В фестивале примут участие известные белорусские группы как фольклорного, так и рок, металл-направлений.

На сцену юбилейного фестиваля выйдут "Стары Ольса", "Адарвірог", "Яварына", "Палац", "Trollwald" и "Gods Tower". Праздник начнется в клубе Re: Public 25 декабря в 17:30.

Беседу с Олегом Хоменко слушайте в аудиозаписи радио Sputnik Беларусь.