Санта Клаус открыл свою резиденцию в Минске

Санта Клаус прибыл в Минск! Причем как положено — на северных оленях. Точнее говоря, в компании одного. Олень был выпряжен из саней, в которых тут же начали резвиться дети, и отправился мирно пастись перед входом в торговый центр, где разместилась огромная елка и трон Санты.

Рядом с троном установлен интерактивный терминал для новогодних пожеланий и поздравлений. Санта Клаус рассказал, что его срочно вызвал на подмогу Дед Мороз, который не справляется с обилием предновогодних и рождественских пожеланий. Пробудет Санта в Минске до 1 января.

О пребывании Санта Клауса в Минске смотрите в видеозаписи Sputnik Беларусь.