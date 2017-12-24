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Санта Клаус открыл свою резиденцию в Минске

24.12.2017 19:40 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Санта Клаус прибыл в Минск! Причем как положено — на северных оленях. Точнее говоря, в компании одного. Олень был выпряжен из саней, в которых тут же начали резвиться дети, и отправился мирно пастись перед входом в торговый центр, где разместилась огромная елка и трон Санты.

Рядом с троном установлен интерактивный терминал для новогодних пожеланий и поздравлений. Санта Клаус рассказал, что его срочно вызвал на подмогу Дед Мороз, который не справляется с обилием предновогодних и рождественских пожеланий. Пробудет Санта в Минске до 1 января.

О пребывании Санта Клауса в Минске смотрите в видеозаписи Sputnik Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
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В воскресенье в одном их минских торговых центров открыл свою резиденцию Санта Клаус, что не осталось без внимания ведущего радио Sputnik Беларусь Александра...

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