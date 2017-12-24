Главная елка Италии не дожила до Рождества



National Geographic

Под Рождество столицу Италии преследуют неудачи: как и в прошлом году, праздничная елка вызвала у горожан и туристов волну возмущения.

Группа защиты прав потребителей обвинила власти Рима в злоупотреблении государственными средствами, направленными на некачественную рождественскую ель. Праздничное дерево засохло спустя 2 недели после его установки на площади Венеции (Piazza Venezia) у подножия Капитолия, пишет National Geographic .

Ель продолжает привлекать множество горожан и туристов, но лишь в качестве объекта насмешек: в соцсетях фотографии публикуются с хэштегом #Spelacchio (“облезлое”). У несчастного дерева даже появился аккаунт в Твиттере ; СМИ деликатно называют его “рождественской елью, не дожившей до Рождества”, а обычные люди, не стесняясь в выражениях, сравнивают его с туалетным ершиком.

Администрация Рима не могла не признать критику. 18 декабря дерево официально было объявлено “засохшим и мертвым”. Предварительное расследование показало, что ель была неправильно накрыта во время 700-километрового пути и пострадала из-за контраста между холодом в Австрии, где она была срублена, и теплом в итальянской столице. Между тем на перевозку было направлено порядка 50 тыс. евро.

Многие требуют убрать мертвое дерево, заменив его на живое или искусственное, но по крайней мере пышное. Но городские власти намерены оставить ель в покое до конца праздников. Они говорят о “здравом смысле”, напоминают о дополнительных тратах, которые потребуются при замене елки, и призывают неравнодушных граждан обратить свой пыл на действительно важные проблемы.

Не повезло Риму с новогодней елкой и в прошлом году: тогда, напротив, решив сэкономить, администрация установила плохо украшенное дерево, пишет DELFI.