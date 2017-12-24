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Латыши хотят переманивать белорусов на работу в сельское хозяйство
Привлечение иностранной рабочей силы для сельской местности Латвии практически неизбежно. Причем первая волна гастарбайтеров может достигнуть страны уже в следующем году. Такой прогноз сделал руководитель организации «Крестьянский сейм» Юрис Лаздиньш,
Юрис Лаздиньш пояснил, что, скорее всего, трудовые мигранты будут из Беларуси и Украины. О точном числе привлеченных гастарбайтеров он говорить пока отказался, однако подчеркнул, что из-за снижения числа жителей в регионах Латвии, особенно в сельской местности, уже в 2018 году планы по привлечению иностранцев могут стать реальностью.
Сельскому бизнесу мешает и погода. В этом году погодные условия причинили фермерам Латвии ущерб в размере 40−60 млн евро, напомнил Лаздиньш. Весной посевами мешали заморозки, дождливое лето осложнило обеспечение скота кормами, а в конце лета в Латгале и Видземе было наводнение.
Напомним, в Беларуси сельское хозяйство
Средняя зарплата в сельском хозяйстве традиционно ниже, чем в других отраслях. За октябрь, например, она немногим более 589 рублей. В то время как у тех, кто занимается рыбоводством, — почти 659 рублей, производством продуктов питания, напитков и табачных изделий, — около 891 рубля.
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Привлечение иностранной рабочей силы для сельской местности Латвии практически неизбежно, считают в соседней стране.
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