Латыши хотят переманивать белорусов на работу в сельское хозяйство

Привлечение иностранной рабочей силы для сельской местности Латвии практически неизбежно. Причем первая волна гастарбайтеров может достигнуть страны уже в следующем году. Такой прогноз сделал руководитель организации «Крестьянский сейм» Юрис Лаздиньш, сообщает delfi.lv.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото photo.bymedia.net.

Юрис Лаздиньш пояснил, что, скорее всего, трудовые мигранты будут из Беларуси и Украины. О точном числе привлеченных гастарбайтеров он говорить пока отказался, однако подчеркнул, что из-за снижения числа жителей в регионах Латвии, особенно в сельской местности, уже в 2018 году планы по привлечению иностранцев могут стать реальностью.

Сельскому бизнесу мешает и погода. В этом году погодные условия причинили фермерам Латвии ущерб в размере 40−60 млн евро, напомнил Лаздиньш. Весной посевами мешали заморозки, дождливое лето осложнило обеспечение скота кормами, а в конце лета в Латгале и Видземе было наводнение.

Напомним, в Беларуси сельское хозяйство лидирует по числу предприятий-должников по выплате заработной платы. Так, октябрьскую зарплату своевременно не выплатили около 90 сельхозорганизаций. Больше 60 из них — в Витебской области. С опозданием рассчитывались со своими работниками в 12-ти сельхозорганизациях Могилевской области, 10-ти — Минской, 7-ми — Гродненской.

Средняя зарплата в сельском хозяйстве традиционно ниже, чем в других отраслях. За октябрь, например, она немногим более 589 рублей. В то время как у тех, кто занимается рыбоводством, — почти 659 рублей, производством продуктов питания, напитков и табачных изделий, — около 891 рубля.