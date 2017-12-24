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Видеофакт: на доме, где жил Рыгор Бородулин, открыли памятную доску
24.12.2017 23:02 — Разное | Sputnik Беларусь
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Бронзовую доску создал скульптор Игорь Засимович, который два года назад был автором
Скульптор признался, что работать над созданием памятной доски было и трудно, и легко.
"Трудно потому, что ответственность большая, а легко, потому что все получалось", — пояснил Засимович.
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Бронзовую доску весом 114 кг установили на доме, где жил и творил народный поэт Беларуси. Смотрите на видео Sputnik, как прошло открытие памятника.
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