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Видеофакт: на доме, где жил Рыгор Бородулин, открыли памятную доску

24.12.2017 23:02 — Разное | Sputnik Беларусь  
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На установку памятной доски пожертвовали 145 человек. По словам инициатора кампании по сбору средств Глеба Лободенко, деньги собрали люди, которые любят и ценят творчество Рыгора Бородулина.

Бронзовую доску создал скульптор Игорь Засимович, который два года назад был автором памятника, установленного в Ушачах на могиле Народного поэта Беларуси.

Скульптор признался, что работать над созданием памятной доски было и трудно, и легко.

"Трудно потому, что ответственность большая, а легко, потому что все получалось", — пояснил Засимович.

Подробный фоторепортаж смотрите на белорусской версии Sputnik>>

 
 
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Бронзовую доску весом 114 кг установили на доме, где жил и творил народный поэт Беларуси. Смотрите на видео Sputnik, как прошло открытие памятника.

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