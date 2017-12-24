Видеофакт: на доме, где жил Рыгор Бородулин, открыли памятную доску

На установку памятной доски пожертвовали 145 человек. По словам инициатора кампании по сбору средств Глеба Лободенко, деньги собрали люди, которые любят и ценят творчество Рыгора Бородулина.

Бронзовую доску создал скульптор Игорь Засимович, который два года назад был автором памятника, установленного в Ушачах на могиле Народного поэта Беларуси.

Скульптор признался, что работать над созданием памятной доски было и трудно, и легко.

"Трудно потому, что ответственность большая, а легко, потому что все получалось", — пояснил Засимович.

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