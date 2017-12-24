Гендиректор «Црвены Звезды» Звездан Терзич заявил, что сербский клуб отказался от планов купить полузащитника борисовского БАТЭ Мирко Иванича.

Босс «Црвены Звезды» назвал возможную покупку Иванича слишком дорогим удовольствием.

— Мы думали об Иваниче, но отказались от этой затеи. «Црвена Звезда» еще не на том уровне, чтобы выплатить компенсацию за игрока в 1,7 миллиона евро, — сказал Терзич в интервью «Novosti».

У Иванича еще один год контракта с БАТЭ, но в последние месяцы СМИ активно сватали полузащитника в сербскую «Црвену Звезду».