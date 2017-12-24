Сбежавшая с корпоратива: как пережить предстоящий корпоратив и не потерять работу

Не за горами Новый год. А это значит, что надо подготовить к празднику себя, дом, подарки для близких. И конечно, никого, кроме фрилансеров, не обойдет стороной корпоратив на работе.

Установки по поводу корпоративов у каждого свои: «лишняя трата бюджета компании», «ежегодная обязаловка», «хороший способ поговорить с боссом о повышении зарплаты» или «подмоченная репутация и дурная слава как итог шумного разгуляя».



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На мой взгляд, корпоратив вещь противоречивая. С одной стороны, он, как и любой другой праздник, требует полного релакса и веселья. Корпоратив — отличный способ пообщаться с коллегами в неформальной обстановке, поближе познакомиться с новыми сотрудниками.

С другой стороны, корпоратив — событие, которое требует от каждого участника «держать и сохранять лицо». От него, как ни крути, веет официозом. Он требует самоконтроля и соблюдения ряда правил, которые начинаются частицей «не»: не перепить, не перетанцевать, не сболтнуть лишнего. Несмотря на то, что атмосфера располагает к полному релаксу — отдохнуть, так, как душе угодно, не получится. Ведь корпоратив закончится и наступит понедельник, где каждый будет не прочь вспомнить о казусах и неприличном поведении сотрудников.

Как вести себя на корпоративе

Мера во всем

Свод правил поведения на рабочих корпоративах начинается с «не». Они касаются «поведения в избытке»: перепить, перетанцевать, переобниматься.

Не надо впадать и в другую крайность, то есть демонстрировать «поведение в дефиците»: безучастность, отстраненность, молчаливость. Соблюдайте меру: можно быть разговорчивым, но не быть навязчивым, пить шампанское, но оставаться трезвым, танцевать, но не устраивать из этого шоу.

Соблюдение субординации и уважения к коллегам

Праздничная атмосфера корпоратива может легко создавать иллюзию свободы и неформальности, что толкает многих на фамильярное поведение, панибратство с боссом. Важно понимать некий парадоксальный девиз корпоратива — «отдыхать с умом» или «отдыхать работая». Корпоратив закончится, а поведение празднующих останется в памяти руководства и коллег. Если вы подчиненный — ведите себя как подчиненный. Если вы топ-менеджер — оставайтесь топ-менеджером. Несмотря на праздничную и неформальную атмосферу, каждый сохраняет и по-прежнему исполняет свою формальную роль — начальник / подчиненный. В отношении коллег также ведите себя достойно: флирт, сплетни, «выяснение отношений» на не совсем «трезвую голову» испортит ваш имидж не только как сотрудника, но и как личности.

Не думать о рабочих делах

Тема отчетов, планов и других рабочих задач не должна обсуждаться на празднике. Такие вопросы рационально и уместно обсуждать в офисе и «на трезвую голову». Не нагружайте разговорами о работе себя и коллег. Ведь корпоратив и придуман, чтобы отдохнуть, отвлечься. Поговорите лучше, где и с кем отметите праздники, о подарках, о хобби. Нужно быть включенным в праздник, чтобы не выглядело со стороны, будто вам «все равно», скучно или мучительно находиться здесь.

Следить за внешним видом

Внешний вид касается и мужчин, и женщин. Испачканный костюм, размазанная по лицу губная помада, съехавшие бретели платья, расстегнутый ремень — крайне недопустимы. Экспериментировать со своим внешним видом вы можете на дружеских вечеринках — ведь рядом близкие люди и дело касается частной жизни.

Эпатажный внешний вид допустим только в том случае, если корпоратив тематический (сама концепция праздника обязывает выглядеть нестандартно). В остальных случаях — табу. Выглядеть достойно — это не только про приличное и поведение в целом, но и аккуратный и уместный внешний вид.

Избегать конфликтных и компрометирующих ситуаций

Шум, музыка действие спиртного подталкивает многих на рискованное и часто конфликтное поведение. То, что нехарактерно для нас в повседневной жизни, может легко проявиться на корпоративной вечеринке. Наконец-то можно высказать всю «правду в лицо», признаться в любви, несмотря на семейный статус, и вообще расставить все точки над «i». Ведь на работе нас сдерживают от подобных поступков самоконтроль, тактичность, самоуважение, имидж уважаемого человека.

На многих корпоративах возникает «иллюзия неформальности: атмосфера праздника, никаких галстуков и юбок, шампанское вместо кофе, а значит, можно позволить себе больше свободы, что становится причиной подмоченной репутации.

Многие надеются, что бурное отмечание корпоратива сотрет половину воспоминаний, но забывают о фото- и видеосъемке, в кадры которых может попасть непристойное поведение.



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Не хочу на корпоратив, но надо!

Когда желания посещать корпоратив нет, но на работе принято или начальник обязывает, то наступает тупик: как обойти стороной мероприятие, сохранив хорошие отношения с коллективом и боссом. Есть несколько рекомендаций на этот счет.

Сослаться на закон

Никакие карательные меры (например, лишение премии) в связи с тем, что работник не пошел на корпоративное мероприятие, руководитель применить не имеет права, так как в ТК об обязательности посещения корпоративных мероприятий не сказано. Поэтому всегда можно сослаться на пункт ТК. Рекомендация подходит далеко не всем (если ваш босс придерживается авторитарного стиля управления, то данный вариант, скорее, навредит). Если же в коллективе равноправие, строго блюдется и уважается закон, то этот вариант может быть вполне выигрышным.

Активное участие в разработке тематики корпоратива

Если никто не возражает, то можно принять участие в обсуждении корпоратива и настоять на своей идее. Хорошим решением будет собраться всем коллективом и путем мозгового штурма набросать идеи, как отметить корпоратив. А затем путем голосования выбрать варианты, которые устраивали или всех, или большинство. Но и тех, кто «против», не надо обделять: можно удовлетворить запросы каждого, если они не являются трудновыполнимыми и затратными. Это касается еды, музыки, развлечений. Активная вовлеченность в подготовку праздника позволяет заранее «подслушать и подсмотреть» план праздника, чтобы потом не разочароваться. Если некоторую часть бюджета на корпоратив вы оплачиваете сами, тем более уместно дать понять другим, за что вы готовы платить.

Самостоятельная разработка тематики корпоратива

Если в ваши задачи входит разработка плана и подготовка корпоративных мероприятий, то все козыри в ваших руках. Можно выбрать несколько тем, которые интересны вам, продумать всю концепцию мероприятия, формат и предложить коллегам. Это не будет проявлением волюнтаризма, ведь сама должность обязывает вас к такой работе. Достаточно выгоден подобный вариант: вы выбираете формат корпоратива, который вам интересен и с которого не захочется сбежать. В то же время вы предлагаете несколько вариантов, поэтому велики шансы, что какой-нибудь уж точно приглянется коллегам.

Ссылка на жизненные трудности / обстоятельства

Дыра в семейном бюджете, состояние здоровья, режим строгой экономии в связи с выплатой кредита или долгов и прочие ссылки на трудности, уже избитый, но все же рабочий повод не идти на корпоратив. И необязательно придумывать причины отсутствия. Если коллеги и босс знают о ваших жизненных трудностях, то это причина вполне может быть уместной. Не будут же вас силой тащить на праздник, когда дома одни маленькие дети или бюджет уходит на более важные нужды.

Можно предложить и вариант устроить совместный пре-корпоратив на работе: обменяться праздничными сувенирами и подарками с коллегами, выпить бокал шампанского в честь праздника или полакомиться тортом и мандаринами. Так вы уважите коллег и руководство хотя бы частичной причастностью к совместному отмечанию праздника.

Корпоратив — это необязательно маскарад с караоке и конкурсами. Достаточно проявить свою активность, креативность, смелость в организации тематики праздника. И вполне возможно, что вечеринка в кругу коллег и босса станет лучшим завершением уходящего года.

Статья подготовлена психологом, специалистом по подбору и развитию персонала Анастасией Тетерук: «Если вы не можете справиться с проблемными ситуациями на работе, не знаете, как вести себя с начальством или коллективом, не умеете эффективно организовать свой рабочий день, пишите по адресу lina@tutby.com. Я обязательно поделюсь своими рекомендациями и как психолог, и как специалист по персоналу».