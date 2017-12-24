«В Беларуси есть проблемы с рабочими местами, особенно с достойным уровнем оплаты», — рассказывает магистрант Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины Тахир. Парень приехал в Беларусь в 2013 году из Ашхабада, он поступил на экономический факультет университета в Гомеле. Сейчас он учится в магистратуре и пишет диссертацию о диверсификации рынков сбыта, параллельно подрабатывает официантом. Молодой человек рассказал, почему решил получать образование именно в нашей стране и насколько это финансово оправдано.







Цены на обучение в Беларуси и Туркменистане

— Когда жил в Туркменистане, слышал о том, что Беларусь — спокойная страна, это для меня важно. Я стал узнавать о специальностях и выбрал экономику и управление, — рассказывает Тахир. — Образование в Беларуси дороже, чем у меня дома: 2340 долларов против 1700 долларов в год в Туркменистане. Плюс дополнительные расходы на регистрацию для иностранных студентов — 50 долларов в год, ежегодная медицинская комиссия — 90 долларов. За общежитие надо платить около 40 долларов в месяц или снимать квартиру.

Обязательная медицинская страховка на первом курсе стоила мне 115 долларов в год. Потом ее отменили и сделали добровольной. Сейчас, когда я учусь в магистратуре, страховка стоит 170 долларов, но она оформляется по желанию.

Само же обучение в магистратуре стоит 1600 долларов и длится один год с обязательным написанием магистерской диссертации и ее защитой.

Исключительно с финансовой стороны может показаться, что нет смысла получать образование в Беларуси жителю Туркменистана. Но это не так. У меня на родине белорусское образование ценится, — говорит Тахир. — А еще больше ценятся способности и навыки молодых специалистов. Молодежь зачастую стремится получить высшее образование именно за пределами своей страны еще и потому, что, покинув зону комфорта, вдали от близких люди становятся более самостоятельными, способными решать всевозможные нестандартные задачи в условиях неопределенности. Это мобилизует, настраивает на то, что, ты сам ответственен за свое будущее. В современной жизни надо быть готовым ко многим вызовам.

Еще одно преимущество получения образования за пределами родины — развитие коммуникативных навыков с людьми другого менталитета, других обычаев. Это не лежит на поверхности, но косвенно влияет на формирование человека как личности и профессионала.

Диплом магистра имеет больший вес, чем просто специалиста с высшим образованием, поэтому я и решил продолжить учёбу. Плюс климатические условия Беларуси подходят мне, — делится парень.

О ценах на аренду жилья

— Мы с товарищем снимаем двухкомнатную квартиру в Гомеле. Каждый платит примерно 70 долларов c учетом платежей за коммунальные услуги. Для сравнения — в Ашхабаде за аренду двухкомнатной квартиры в месяц придется отдать не менее 430 долларов (в пересчёте с национальной валюты — туркменских манат). Однокомнатная обойдется там, как минимум, в 300 долларов, — рассказывает Тахир. — И это при средней зарплате в те же 300 долларов в месяц. В Ашхабаде, столице Туркменистана, очень дорогое жилье. Конечно, в Минске тоже цены на квартиры выше, чем в Гомеле, но если сравнивать именно со средним уровнем дохода, в Беларуси получается доступнее съемное жилье. Читал, что в Гомеле, по официальной статистике, средняя зарплата в ноябре составила порядка 380 долларов в эквиваленте. И однокомнатную квартиру можно снять дешевле 100 долларов.

«В Беларуси заметно подорожала жизнь»

— В Гомеле на питание у меня уходит примерно 120 долларов в месяц. В Ашхабаде уходило бы около 160 долларов. Продукты там немного дороже. Например, 1 кг моркови — 0,6 доллара, картошки или лука — 0,9 доллара, 1 кг говядины — 6,7 доллара. Я здесь живу уже пятый год, за это время жизнь ощутимо подорожала.

«В Беларуси есть проблемы с рабочими местами, особенно с достойным уровнем оплаты»

— Чтобы частично покрывать расходы на обучение, надо работать. В Беларуси есть проблемы с рабочими местами, особенно с достойным уровнем оплаты, а к иностранным гражданам ощущается недоверие. Но мне всё же удавалось в студенчестве брать временные подработки. Я был разнорабочим, грузчиком, занимался внутренней отделкой помещений, ремонтировал компьютерную технику. Без этого никак, особенно учитывая то, что я стремился к тому, чтобы жить не в общежитии, а в съемной квартире.

Сейчас я подрабатываю официантом. О роскоши говорить не приходится, но на скромную жизнь в Беларуси и оплату обучения в магистратуре обычно хватает. Без работы никак, невозможно ведь все расходы «повесить» на родителей.

Сложности для иностранных студентов

— В основном у моих сокурсников были языковые проблемы. Но я с самого детства учу русский язык, поэтому меня это не коснулось. За годы учебы в Беларуси у меня не было каких-то острых ситуаций, я старался выстраивать хорошие отношения как со студентами, так и с преподавателями. Как я говорил уже, на бытовом уровне, не в университете, иногда сталкиваешься с недоверием к иностранцам.

Планы на будущее

— Думаю вернуться в Туркменистан и попробовать открыть свое дело в сфере производства и реализации продуктов питании. Надо же воплощать в жизнь детские мечты, — улыбается Тахир. — Но жизнь покажет. Я ведь еще год назад не думал поступать в магистратуру. Решил буквально летом. Поэтому стараюсь жить сегодняшним днем и пока учусь, работаю, в свободное время занимаюсь тяжелой атлетикой, единоборствами, изучением компьютерной техники и программного обеспечения.

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