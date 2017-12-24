Пять открытий, которые я сделала, пока искала дачу под Минском: читательница - о личном опыте

Читательница Марина поделилась опытом поисков дачи под Минском. Пишет: год они с мужем подбирали вариант, и за это время узнали много нового.



Марина назвала эту дачу «дачей мечты». Но на такую мечту они пока не заработали.

«Мы хотели дачу в 25-километровой зоне, аккуратный деревянный домик, желательно с водой и местной канализацией, чтобы не сосед на соседе, и чтоб возле леса. Вот прямо принципиально хотелось, чтобы можно было встать с утра и пешком сходить за грибами. А не садиться в машину и ехать много-много километров. Так вот, первое открытие принесла карта.

Открытие номер один: лесов под Минском мало

Есть заказник Глебковка, но вокруг него — коттеджная застройка, и даже если она числится садовым товариществом — она все равно коттеджная застройка с соответствующими ценами. Садовые товарищества „Белая Березка“ и „Нептун“ были моей мечтой. Там иногда что-то выставляют на продажу. Но стоят самые дешевые дачи как однушка в Минске. А то и как двушка. Пять пустых соток в том же Нептуне видела за 15 тысяч рублей. Но муж хотел, чтобы было на участке что-то, где можно хотя бы лопату спрятать. Да и 5 соток нам тогда показались маловатой площадью.

В Боровлянском сельсовете тоже есть небольшой лесок. При нем есть пару садовых товариществ, но ничего там на продавалось, когда мы искали.

Популярны были помнится дачи в Крыжовке. Но сейчас там леса у самой Крыжовки — на двадцать минут ходьбы. Это лесопарк, а не лес… Есть там дальше пару садовых товариществ, вокруг которых больше леса. Но там мы видели только дачи по цене все той же однушки.

Смотрели варианты в „Лысой горе“ — 5 соток и кирпичный сарай, которые хозяева называли уютным домиком. Удивительно, но люди ничего не делали на участке. Мне показалось, что у него плохая аура, раз хозяева тут спились. Впрочем, лесок был за забором, и цена устраивала — 14 тысяч рублей. Но не решились.

Смотрели домик там же получше, за 20 тысяч рублей. Не плохой, но лесополоса далековато.

На этом варианты с лесом внутри второй минской кольцевой закончились.



Фото: Василий Семашко

Открытие второе: и за второй кольцевой с лесом туговато

Если ехать на юг. Муж сказал: а давай поищем в южном направлении, раз уже ареал поисков расширяем до 60 километров. И тут мы получили новый сюрприз — в южном (юго-западном, юго-восточном) направлении вдоль трасс одни поля.

Открытие третье и четвертое: север лесистие, люди непривередливы

Севернее больше лесов, но я не люблю еловые. Не буду описывать все, что мы смотрели. Если домик был приличным, то стоил как не на пяти сотках стоит.

Поделюсь еще одним, четвертым открытием: люди очень своеобразно понимают слово „уют“. Мы смотрели „уютную“ дачу, в которой перед нашим приездом рухнул дощатый туалет, когда в нем был хозяин.

Видели „уютную“ дачу на болоте. Хозяин гордился тем, что поставил все на высокие сваи…



Фото носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Пятое открытие — люди очень ценят свой труд

90% выставленных на продажу дач построены в советское время. Из того, что с большим трудом добывалось: крошеного шлакобетона, старых деревенских срубов, бэушных досок, плохого цемента, каких-то бытовок, бордюров, ломаной уличной плитки. Халабуды перекошенные, облезлые, сырые… По-хорошему это все стоило бы снести и поставить недорогой каркасный домик. Но за снос тоже нужно платить. А люди, помня сколько жизни положили на стройку их родители, хотят, чтобы покупатель теперь возместил трудозатраты… Я их по-человечески понимаю, но это не рыночный подход.

За год мы сменили квартиру и перешли на поиски дачи в восточном направлении.

В общем, нам не удалось найти дачу мечты. Но — мы купили аккуратный, новый, из бруса домик на 10 огороженных забором сотках с видом на поле. Скважина есть, канализация местная… 30 тысяч рублей. В лес придется ездить. Но соседей мало, подъездные пути неплохие. Посмотрим, понравится ли. Впереди — первое там лето».