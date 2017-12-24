﻿ Как звезды празднуют Рождество: 10 праздничных фотографий из инстаграма. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Как звезды празднуют Рождество: 10 праздничных фотографий из инстаграма

25.12.2017 08:30 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

25 декабря католики всего мира празднуют Рождество. В Европе, США и многих других странах Рождество отмечается с большим размахом, чем Новый год, а подготовка к нему начинается за много недель до самого праздника.

Как готовятся и празднуют Рождество западные знаменитости, — в подборке на LADY.TUT.BY

Хью Джекман с женой всем желает счастливых праздников.

А Джулианна Мур — мира и любви.

Арнольд Шварценеггер напоминает, что праздники — это не причина, чтобы не идти в тренажерный зал.

Звезда сериала «Доктор Хаус» Оливия Уайлд выложила в инстаграм фотографию сына, который играет со статуэткой «Эмми» на фоне украшенной елки.

Риз Уизерспун тоже загрузила фотографию елки. Подпись к фото гласит: «Когда заказываешь рождественские украшения онлайн».

Шакира испекла пряничных человечков.

 

Публикация от Shakira (@shakira) Дек 23, 2017 at 3:44 PST

Елка супермодели и актрисы Кары Делевинь.

Леди Гага пожелала всем счастливых и теплых праздников.

 

Публикация от Lady Gaga (@ladygaga) Дек 22, 2017 at 10:27 PST

Елочные украшения Сары Джессики Паркер.

 

Публикация от SJP (@sarahjessicaparker) Дек 23, 2017 at 11:25 PST

Елочка супермодели Жизель Бундхен.

 
 
Ссылка на источник 105
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
"А почему без Снегурочки?". Как работает перед Новым годом курьер интернет-магазина
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика