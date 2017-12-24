Как звезды празднуют Рождество: 10 праздничных фотографий из инстаграма

25 декабря католики всего мира празднуют Рождество. В Европе, США и многих других странах Рождество отмечается с большим размахом, чем Новый год, а подготовка к нему начинается за много недель до самого праздника.

Как готовятся и празднуют Рождество западные знаменитости, — в подборке на LADY.TUT.BY

Хью Джекман с женой всем желает счастливых праздников.

Публикация от Hugh Jackman (@thehughjackman) Дек 23, 2017 at 8:56 PST

А Джулианна Мур — мира и любви.

Публикация от Julianne Moore (@juliannemoore) Дек 18, 2017 at 12:06 PST

Арнольд Шварценеггер напоминает, что праздники — это не причина, чтобы не идти в тренажерный зал.

Публикация от Arnold Schwarzenegger (@schwarzenegger) Дек 16, 2017 at 8:11 PST

Звезда сериала «Доктор Хаус» Оливия Уайлд выложила в инстаграм фотографию сына, который играет со статуэткой «Эмми» на фоне украшенной елки.

Публикация от Olivia Wilde (@oliviawilde) Дек 20, 2017 at 6:06 PST

Риз Уизерспун тоже загрузила фотографию елки. Подпись к фото гласит: «Когда заказываешь рождественские украшения онлайн».

Публикация от Reese Witherspoon (@reesewitherspoon) Дек 13, 2017 at 6:21 PST

Шакира испекла пряничных человечков.

Публикация от Shakira (@shakira) Дек 23, 2017 at 3:44 PST

Елка супермодели и актрисы Кары Делевинь.

Публикация от Cara Delevingne (@caradelevingne) Дек 17, 2017 at 10:37 PST

Леди Гага пожелала всем счастливых и теплых праздников.

Публикация от Lady Gaga (@ladygaga) Дек 22, 2017 at 10:27 PST

Елочные украшения Сары Джессики Паркер.

Публикация от SJP (@sarahjessicaparker) Дек 23, 2017 at 11:25 PST

Елочка супермодели Жизель Бундхен.

Публикация от Gisele Bündchen (@gisele) Дек 16, 2017 at 6:43 PST