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Как звезды празднуют Рождество: 10 праздничных фотографий из инстаграма
25 декабря католики всего мира празднуют Рождество. В Европе, США и многих других странах Рождество отмечается с большим размахом, чем Новый год, а подготовка к нему начинается за много недель до самого праздника.
Как готовятся и празднуют Рождество западные знаменитости, — в подборке на LADY.TUT.BY
Хью Джекман с женой всем желает счастливых праздников.
А Джулианна Мур — мира и любви.
Арнольд Шварценеггер напоминает, что праздники — это не причина, чтобы не идти в тренажерный зал.
Звезда сериала «Доктор Хаус» Оливия Уайлд выложила в инстаграм фотографию сына, который играет со статуэткой «Эмми» на фоне украшенной елки.
Риз Уизерспун тоже загрузила фотографию елки. Подпись к фото гласит: «Когда заказываешь рождественские украшения онлайн».
Шакира испекла пряничных человечков.
Елка супермодели и актрисы Кары Делевинь.
Леди Гага пожелала всем счастливых и теплых праздников.
Елочные украшения Сары Джессики Паркер.
Елочка супермодели Жизель Бундхен.
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Праздничные фотографии звезд из инстаграма
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