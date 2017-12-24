Смотрите, как девушка занимается йогой, а овчарка за ней повторяет

Как зовут эту австралийскую овчарку? Секрет. Да, Секрет — это ее настоящее имя. Хозяйка собаки, 17-летняя Мэри из Вашингтона, завела им один на двоих аккаунт в Instagram.

За тем, как Мэри и Секрет вместе занимаются «догой» (то есть йогой), наблюдают 247 тысяч подписчиков. «Удивительно, как полно собаки могут понимать людей, если тренировать их позитивно. Заставить доверять невозможно», — делится девушка.