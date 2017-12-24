Дарья Домрачева на высоте: была, есть и будет?

Домрачева в хорошем настроении. По крайней мере, такая информация приходит из Италии, от людей, которые общаются с ДаДо. Она тренируется в условиях высокогорья в охотку и будет продолжать это делать почти до самого Нового года. Да и спуск с высоты будет не резким, ибо австрийский Обертиллиах (там альпийская вотчина супруга Уле Эйнара со всеми его трофеями) – тоже не равнина. С командой же Дарья воссоединится в самом начале января. Причем уже непосредственно в немецком Оберхофе, где состоятся гонки четвертого этапа Кубка мира.



© AFP/ JOE KLAMAR Белорусская сборная по биатлону готовится к январским стартам

Разумеется, для любого здравомыслящего аналитика понятно, что ДаДо в олимпийском сезоне "идет" по знаменитой схеме Бьорндалена, всегда активно задействовавшего горы. Поэтому можно смело предположить, что и во время этапа в Антхольце Дарья будет жить выше, чем все остальные, спускаясь на гонки вниз.

Еще одно предположение: ее предолимпийский высокогорный сбор продлится до конца января, после чего сразу последует перелет на Олимпиаду в Южную Корею. По крайней мере, готовясь к Чемпионату мира — 2017 после стремительного возвращения в строй в статусе мамы, Домрачева использовала именно такую "методическую подводку".

Но сегодня главное – это хорошее настроение Дарьи, видимо, отошедшей от всех переживаний, связанных с плохим скольжением ее лыж. Более того, возможно, ДаДо приняла какое-то ответственное решение… В любом случае, если успех на Олимпиаде нуждается в некой имиджевой и финансовой жертве, то на нее надо смело идти.

Так же надо заметить, что в Италии Домрачева работает не в одиночестве. Причем на этот раз с ней находится не только массажист, но и сервисмен – Артем Лещенко, чья комплекция как раз позволяет производить наиболее точное тестирование, исходя из антропометрических характеристик. Ирина Кривко, наверняка, этому не шибко обрадовалось – именно Артем ее жених и даритель колечка с зеленым камушком, но дело – прежде всего.

Скардино уже тренируется

Надежда после того, как заболела и досрочно покинула Ле Гран Борнан, не дождавшись прибытия заместителя министра спорта и туризма Александра Бараули с презентами, в родном Питере почувствовала себя намного лучше. Это говорит о том, что тренерское решение придержать простудившую спортсменку, не дав ей стартовать на третьем этапе, было верным. Во Франции Скардино, действительно, по-настоящему занемогла, и, более того, ее симптомы перекинулись на обоих наставников женской команды – Федора Свободу и Альфреда Эдера, которые начали подозрительно сморкаться и чихать. Как и Антон Смольский.

Но все в прошлом. Надежда со среды приступила к тренировкам. Однако тут есть еще о чем беспокоиться. Все же болезнь – это болезнь. Конечно, с точки зрения здравомыслия, очевидно, что больничный лист в конце второй декады декабря меньшее зло, чем захворать под самый Новый год, как случилось в предыдущем сезоне. Тогда Скардино не смогла трудиться на важнейшем, фундаментальном сборе, что затем нашло свое отражение в январских мучениях Надежды. Поэтому поговорка "все, что ни делается, – к лучшему" вполне применима, если удастся избежать рецидивов.

Кроме того, есть почти абсолютная уверенность в том, что личные планы Скардино окажутся скорректированы. Изначально предполагалось следующее: она пропустит либо весь этап в Оберхофе, продолжив тренироваться в Хохфильцене, либо выступит только в эстафете, что состоится в рамках четвертого этапа. Но теперь соревновательная пауза может изрядно затянуться. Кроме того, надо помнить об общем зачете Кубка мира и о том, что в олимпийский масс-старт автоматически квалифицируются только 15 лучших. Так что разбрасываться гонками нельзя. Прогноз: при нормальном самочувствии Надя отработает весь этап в Оберхофе, чтобы быть "далее везде".

Кривко прогрессирует

Это очевидный вывод, исходя многих факторов. Если год назад в активе Ирины было лишь 95 очков после первого триместра, то ныне – 164. Причем она несколько раз била свои личные рекорды, чтобы в последней гонке 2017 года покорить вторую ступень кубкового пьедестала почета.

Блестящая стрельба в массовом старте вкупе с хорошим гоночным ходом – вот рецепт успеха Кривко, которая проиграла самой быстрой сопернице в скорости 2,5 процента! Так что надежды Свободы и Эдера, о которых они говорили еще в межсезонье, – добиться прибавки в один процент, начинают оправдываться.

Более того, в конкретной гонке на трассе в Ле Гран Борнане и этот показатель был значительно перекрыт Кривко. Сравните 2,5 процента с теми 6 процентами отставания, что были привычным делом раньше!

К слову, у Ирины есть несколько фамильных особенностей, обычно не свойственных отечественным биатлонистам. Например, она чувствует себя увереннее в контактных гонках, чем в дистанционных видах программы. Конечно, с одной стороны это логично – легче тянуться за кем-то, чем самой задавать темп. Но тут важно сохранять хладнокровие на огневых рубежах, что у Кривко стало получаться. В массовом старте ее снайперские группы, как рассказал Эдер, были хороши. Только на первой "лежке" наблюдалось смещение "чуть вправо". С тренерской биржи тут же пошла команда о поправке (один щелчок влево), которая помогла отстрелять надежно, с запасом.

И еще один любопытный нюанс: у Ирины традиционно последний круг лучше первого! Ей тяжело войти в гонку, но скорость она держит славно! Аналитические протоколы тому доказательство. Достаточно уникальное явление, особенно в преломление на женский биатлон.

Эстафетные варианты

В Ле Гран Борнане дебютировавшая в олимпийском сезоне на Кубке мира Динара Алимбекова не только набрала свои первые очки в общий зачет, но и дважды сумела обыграть во внутренней конкуренции Надежду Писареву. Неудивительно, что вчерашнюю юниорку пригласили на новогодний сбор в Хохфильцен. Кроме того, можно смело предполагать, что Алимбекову заявят в спринт Оберхофа, с которого 4 января начнется четвертый этап.

Впрочем, как и Писареву. И эта гонка во многом определит, кто из них дополнит эстафетный белорусский квартет, чья слабость – условный третий этап. Так что все в руках самих спортсменок. Однако надо учитывать тот факт, что Алимбекова медленнее даже Писаревой. Гораздо медленнее.

Так может, Юркевич? Но Дарья-2 отличается тихоходностью. Писарева как была, так и есть самая стремительная в этом трио. Но Юркевич надо продолжать биться за свои шансы. На той же январской "пятнашке" в Рупольдинге 11 января, на которой ей наверняка дадут очередной шанс.