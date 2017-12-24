Кондрусевич поздравил католических верующих с Рождеством

"Пусть этот праздник принесет мир Христов в ваши сердца, а через вас в ваши семьи и во все наше общество", — сказал Архиепископ.



© Sputnik / Виктор Толочко Вифлеемский огонь торжественно привезли в Беларусь

Католическое Рождество празднуют по григорианскому календарю в ночь с 24 на 25 декабря. К этому времени уже готов праздничный ужин, за столом принято собираться всей семьей. На стол обычно ставят постные блюда, количество которых обязательно нечетное.

В костелах на Рождество проходят праздничные мессы, прихожане перед началом службы возносят молитвы у импровизированных яслей младенца Иисуса. В Беларуси мессы проходят как правило на белорусском и польском языках.