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"Мой бюджет": "Самая главная статья расходов - отвезти детей на море на две недели"
«В нашей семье трое детей. Мы с мужем всегда хотели большую семью. Благо наши доходы позволяли. У нас есть своя квартира. Нет своей машины. Нет огорода. Родители наши пенсионеры и никто нам свою пенсию не отдает. И у нас не хватит совести ее взять. Справляемся сами. Как умеем, но сами. Работаем мы с мужем посменно, пока один работает, второй дома занимается детьми», — рассказывает Татьяна. История ее семьи отличается от всех предыдущих историй
— Доход у нас хороший по средним меркам. Зарплата мужа 800 рублей. Зарплата жены — 700 рублей. Пособие для категории отдельных семей 330 рублей. Пенсия на ребенка инвалида - 150 рублей.
В возрасте 11 лет старший ребенок у нас заболел диабетом 1 типа. Осложнение после перенесенной вирусной инфекции. В связи с этим наша семья получает выплаты от государства и пенсию на ребенка-инвалида. У нас в стране считается что ребенка-инвалида всем необходимым обеспечивает государство. Инсулин нам выписывают по нашим потребностям согласно дневнику. На день ребенку надо минимум 5 уколов одноразовыми иголками. Государство дает одну на день и чаще всего не тот размер, который удобно использовать детям. Брали, пока не выдали нам помпу.
Тест полоски нам выдают из расчета три на день. Замеров требуют минимум 10.
Естественно, помпу мы получили от государства, а расходник покупаем за свой счет.
Наши ежемесячные траты:
Квартплата зимой — 70 рублей + электроэнергия 25 рублей +15 рублей вода.
Ребенку с диатезом нужен крем 50 рублей, таблетки на месяц — на 40 рублей.
Многое требуется ребенку-диабетику. Поездка в Минск — каждый месяц для отчета, что мы пользуемся помпой и пользуемся правильно — 50 рублей в месяц. Квик-сеты для помпы - 172 рубля на месяц. Резервуары для помпы - 60 рублей на месяц. Тест полоски из расчета докупить еще минимум 7 штук на день. Это 42 рублей. Система мониторирования (без нее очень тяжело добиться компенсации и опять же увеличивается потребность в тест полосках) — 270 рублей примерно.
Теперь о хитростях. На чем мы экономим.
1. Расходники для инсулиновой помпы дорогие. Ищем зарубежных перекупов. Экономия порядка 20−50 рублей в месяц. Лекарства длительного применения я беру в России и в Украине. Получается на 30−50% дешевле. Опять же ищем магазины со скидками и с перекупами торгуемся до хрипоты.
2. Бытовая химия. Вспоминаем опыт нашим мам. Все дешево и эффективно.
3. Продукты в гипермаркетах со списком. Только необходимое. Детей балуем приготовленными дома вкусняшками. Полезно и недорого.
4. Одежда. Я покупаю недорогую одежду. Интернет-магазины как правило всегда приветливы и сделают все замеры. По итогу все дешевле в два раза, чем в магазине. Естественно, секонд-хенд. С моим энтузиазмом я покупаю одежду в магазине от 10 копеек до 2 рублей за единицу. У меня к сожалению нет знакомых, которые могут что то отдавать от своих деток. Приходится связать и перешить. Я в этом уже мастер.
5. Вся мебель, которую мы успели купить, была приобретена до того, как детки заболели. Но при желании основную мебель можно сделать самим. Распил в помощь. Гугл и желание.
6. Уход за собой. Я же женщина. Косметика белорусская. Лампа ультрафиолетовая за 10 рублей + гель-лак. Дешево и красиво. Сделать самой не дольше, чем накрасить лаком. По итогу дешевле. Волосы крашу сама. Для этого у меня есть любимый и заботливый муж.
Отдых.
Цена отдыха складывается из трех величин:
1. Дорога. Билеты берем самые дешевые. Ищем билеты с пересадкой (не более одной), таким образом экономим до 50% стоимости проезда.
2. Проживание. Всегда выбираем отдых в сентябре в Сочи. Цены ниже. Погода супер.
3. Питание. Всегда готовим сами. Исключаются все страхи съесть что-то не то на берегу или в кафе. Дешевле. Вкуснее. Полезнее. Посчитан по углеводам.
4. Развлечения. Этот пункт всегда включен заранее в качестве определенной суммы. Чаще всего аквапарк. Выбираем тот, где дают скидки многодетным и на ребенка-инвалида.
Теперь для всех желающих отправить меня в фонды, а такие обязательно найдутся.
Возможно кто-то сочтет, что это дорого. Но мое мнение, что она того стоит. Поймет лишь тот, кто каждый день по будильнику кушает. Еду пропустить нельзя. Все в жизни подстраивается под будильник и еду. Поспать в выходной нельзя. Инсулин заканчивает действие и завтрак в 8.00 не позже.
С планами на бюджет будущего года:
1. Помпа 6000 рублей.
2. Отдых 2000 рублей.
3. Радоваться жизни - 0 рублей.
4. Никого не слушать и никому не жаловаться - 0 рублей.
И мы точно знаем, что у нас все опять получится!
А у вас как распределяется семейный бюджет? Ждем ваших историй на
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