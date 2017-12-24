«В нашей семье трое детей. Мы с мужем всегда хотели большую семью. Благо наши доходы позволяли. У нас есть своя квартира. Нет своей машины. Нет огорода. Родители наши пенсионеры и никто нам свою пенсию не отдает. И у нас не хватит совести ее взять. Справляемся сами. Как умеем, но сами. Работаем мы с мужем посменно, пока один работает, второй дома занимается детьми», — рассказывает Татьяна. История ее семьи отличается от всех предыдущих историй конкурса «Мой бюджет» и вот почему.



Фото: Reuters

— Доход у нас хороший по средним меркам. Зарплата мужа 800 рублей. Зарплата жены — 700 рублей. Пособие для категории отдельных семей 330 рублей. Пенсия на ребенка инвалида - 150 рублей.

В возрасте 11 лет старший ребенок у нас заболел диабетом 1 типа. Осложнение после перенесенной вирусной инфекции. В связи с этим наша семья получает выплаты от государства и пенсию на ребенка-инвалида. У нас в стране считается что ребенка-инвалида всем необходимым обеспечивает государство. Инсулин нам выписывают по нашим потребностям согласно дневнику. На день ребенку надо минимум 5 уколов одноразовыми иголками. Государство дает одну на день и чаще всего не тот размер, который удобно использовать детям. Брали, пока не выдали нам помпу.

Тест полоски нам выдают из расчета три на день. Замеров требуют минимум 10.

Совсем недавно мы перешли на помповую инсулинотерапию. Это удобнее лично для нас и моего ребенка. У нас слишком разная была потребность в течение дня, у ребенка часто был очень низкий уровень сахара.

Естественно, помпу мы получили от государства, а расходник покупаем за свой счет.

Но как известно беда не приходит одна. В возрасте 7 лет наш второй ребенок заболевает атопическим дерматитом. С очень неприятными симптомами.



Теперь о доходах и расходах. Наш совокупный доход составляет почти 2000 рублей.

Наши ежемесячные траты:

Квартплата зимой — 70 рублей + электроэнергия 25 рублей +15 рублей вода.

Кредит за квартиру — 80 рублей.

Секции и кружки детские — 50 рублей.

Проезд мой и мужа — 70 рублей.

Продукты - это самый неоднозначный вопрос. Четкой фиксированной ежемесячной суммы нет. Бытовая химия. (Стиральный порошок, мыло, и прочее) . Об экономии. Пользоваться обычным туалетным и хозяйственным мылом полезнее и дешевле, чем гелями и шампунями.

Ребенку с диатезом нужен крем 50 рублей, таблетки на месяц — на 40 рублей.

Многое требуется ребенку-диабетику. Поездка в Минск — каждый месяц для отчета, что мы пользуемся помпой и пользуемся правильно — 50 рублей в месяц. Квик-сеты для помпы - 172 рубля на месяц. Резервуары для помпы - 60 рублей на месяц. Тест полоски из расчета докупить еще минимум 7 штук на день. Это 42 рублей. Система мониторирования (без нее очень тяжело добиться компенсации и опять же увеличивается потребность в тест полосках) — 270 рублей примерно.



Фото: Reuters

Теперь о хитростях. На чем мы экономим.

1. Расходники для инсулиновой помпы дорогие. Ищем зарубежных перекупов. Экономия порядка 20−50 рублей в месяц. Лекарства длительного применения я беру в России и в Украине. Получается на 30−50% дешевле. Опять же ищем магазины со скидками и с перекупами торгуемся до хрипоты.

2. Бытовая химия. Вспоминаем опыт нашим мам. Все дешево и эффективно.

3. Продукты в гипермаркетах со списком. Только необходимое. Детей балуем приготовленными дома вкусняшками. Полезно и недорого.

4. Одежда. Я покупаю недорогую одежду. Интернет-магазины как правило всегда приветливы и сделают все замеры. По итогу все дешевле в два раза, чем в магазине. Естественно, секонд-хенд. С моим энтузиазмом я покупаю одежду в магазине от 10 копеек до 2 рублей за единицу. У меня к сожалению нет знакомых, которые могут что то отдавать от своих деток. Приходится связать и перешить. Я в этом уже мастер.

5. Вся мебель, которую мы успели купить, была приобретена до того, как детки заболели. Но при желании основную мебель можно сделать самим. Распил в помощь. Гугл и желание.

6. Уход за собой. Я же женщина. Косметика белорусская. Лампа ультрафиолетовая за 10 рублей + гель-лак. Дешево и красиво. Сделать самой не дольше, чем накрасить лаком. По итогу дешевле. Волосы крашу сама. Для этого у меня есть любимый и заботливый муж.



Пропустила такую важную статью расхода, как мобильные телефоны и интернет.

Я ремесленник. Официально зарегистрированный. Моего небольшого заработка хватает на оплату телефона и интернета.



Есть у нас еще очень важная и весомая статья расходов. Ежегодная. В ущерб ремонту и новой одежде с мебелью. Мы возим детей на море на 14 дней. Самый бюджетный отдых. На всю семью примерно 1000 долларов или 2000 рублей. Это все наши отпускные. Это всегда планируется заранее и отмене не подлежит.

Отдых.

Цена отдыха складывается из трех величин:

1. Дорога. Билеты берем самые дешевые. Ищем билеты с пересадкой (не более одной), таким образом экономим до 50% стоимости проезда.

2. Проживание. Всегда выбираем отдых в сентябре в Сочи. Цены ниже. Погода супер.

3. Питание. Всегда готовим сами. Исключаются все страхи съесть что-то не то на берегу или в кафе. Дешевле. Вкуснее. Полезнее. Посчитан по углеводам.

4. Развлечения. Этот пункт всегда включен заранее в качестве определенной суммы. Чаще всего аквапарк. Выбираем тот, где дают скидки многодетным и на ребенка-инвалида.



Также не беру в расчет такие траты, как сдать деньги в школе. То в фонд мира. То на ремонт. То на бумагу. То на подарки. То на подписку. То на еще что то. Вроде мелочь, но когда в каждый класс, то и ощутимо.

Теперь для всех желающих отправить меня в фонды, а такие обязательно найдутся.

В красный крест нужны справки о доходах и естественно ни о какой помощи и речи нет. Доход у нас хороший. Расходы никого не интересуют. Помощь на работе на ребенка-инвалида от профсоюза составляет 30 рублей в год. Помощь от центра социального обслуживания раз в год - от 40 рублей на ребенка-инвалида + к школе как многодетной семье на каждого учащегося. Ни о каких подарках даже к НГ речи не идет. У них нет спонсоров.



Также хочется отдельно написать про наши грандиозные планы на ближайшее будущее: покупка своей инсулиновой помпы. Чтоб не тратить время и деньги на отчет. Сейчас появилась рассрочка, но она пока для нас недосягаема. Будем собирать. Главное задаться целью.

Возможно кто-то сочтет, что это дорого. Но мое мнение, что она того стоит. Поймет лишь тот, кто каждый день по будильнику кушает. Еду пропустить нельзя. Все в жизни подстраивается под будильник и еду. Поспать в выходной нельзя. Инсулин заканчивает действие и завтрак в 8.00 не позже.



Вот какая у нас бюджетная история.

С планами на бюджет будущего года:

1. Помпа 6000 рублей.

2. Отдых 2000 рублей.

3. Радоваться жизни - 0 рублей.

4. Никого не слушать и никому не жаловаться - 0 рублей.

И мы точно знаем, что у нас все опять получится!

А у вас как распределяется семейный бюджет? Ждем ваших историй на конкурс ! Для участия необходимо прислать свою историю на электронный адрес: olga.antipenko@tutby.com, с пометкой «Мой бюджет». Уже опубликованные истории можно прочитать здесь .