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В Беларуси отмечают католическое и протестантское Рождество
25.12.2017 09:01 — Разное | Ежедневник
25 декабря в Беларуси отмечается католическое и протестанстское Рождество. С праздником белорусов поздравили глава Католической церкви в Беларуси Тадеуш Кондрусевич и президент Александр Лукашенко.
"Радостно, что наши города освещены, много иллюминации, в костелах и около костелов много елочек ... Но этого достаточно? Если Иисуса Христа не будет в нашем сердце, когда мы будем отмечать праздник только внешне, этот праздник будет таким, как многие другие праздники - приходят и проходят », - отметил глава католического костела в Беларуси Тадеуш Кондрусевич в своем рождественском поздравлении.
По его словам, этот праздник должен оставить какой-то след в себе.
В свою очередь Александр Лукашенко в в поздравлении христиан Беларуси отметил, что Рождество - это праздник обновления, сострадания и милосердия.
"В теплой атмосфере рождественских дней ярко проявляются все лучшие качества людей, воодушевленных нравственными ценностями христианства. Это праздник обновления, сострадания и милосердия", - отметил глава государства. Он пожелал, чтобы радость этого чарующего события наполнила сердце каждого любовью и надеждой, помогла с уверенностью идти по жизни и достичь поставленных целей.
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25 декабря в Беларуси отмечается католическое и протестанстское Рождество. С праздником белорусов поздравили глава Католической церкви в Беларуси Тадеуш...
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