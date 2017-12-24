В Беларуси отмечают католическое и протестантское Рождество





25 декабря в Беларуси отмечается католическое и протестанстское Рождество. С праздником белорусов поздравили глава Католической церкви в Беларуси Тадеуш Кондрусевич и президент Александр Лукашенко.

"Радостно, что наши города освещены, много иллюминации, в костелах и около костелов много елочек ... Но этого достаточно? Если Иисуса Христа не будет в нашем сердце, когда мы будем отмечать праздник только внешне, этот праздник будет таким, как многие другие праздники - приходят и проходят », - отметил глава католического костела в Беларуси Тадеуш Кондрусевич в своем рождественском поздравлении.

По его словам, этот праздник должен оставить какой-то след в себе.

В свою очередь Александр Лукашенко в в поздравлении христиан Беларуси отметил, что Рождество - это праздник обновления, сострадания и милосердия.

"В теплой атмосфере рождественских дней ярко проявляются все лучшие качества людей, воодушевленных нравственными ценностями христианства. Это праздник обновления, сострадания и милосердия", - отметил глава государства. Он пожелал, чтобы радость этого чарующего события наполнила сердце каждого любовью и надеждой, помогла с уверенностью идти по жизни и достичь поставленных целей.