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Белорусы вместе с католиками всего мира отметили Рождество
25.12.2017 09:30 — Разное | Sputnik Беларусь
Католики всего мира, а также протестанты, англикане и ряд православных, следующие Григорианскому календарю, отмечают в понедельник Рождество Христово. Главная служба прошла накануне в соборе Святого Петра в Ватикане, а в белорусской столице верующие пришли в архикафедральный собор имени Святой Девы Марии и костел Святого Симеона и Святой Елены (который минчане традиционно называют Красным костелом).
С праздником белорусов поздравили
Белорусский лидер назвал Рождество праздником обновления, сострадания и милосердия.
"Пусть этот праздник принесет мир Христов в ваши сердца, а через вас в ваши семьи и во все наше общество", — в свою очередь сказал архиепископ.
Католики являются второй по численности после православных конфессией в Беларуси. Подробнее о
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Смотрите на видео Sputnik рождественское богослужение в минском костеле Святого Симеона и Святой Елены и архикафедральном соборе имени Святой Девы Марии.
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