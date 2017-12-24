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Белорусы вместе с католиками всего мира отметили Рождество

25.12.2017 09:30 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Католики всего мира, а также протестанты, англикане и ряд православных, следующие Григорианскому календарю, отмечают в понедельник Рождество Христово.  Главная служба прошла накануне в соборе Святого Петра в Ватикане, а в белорусской столице верующие пришли в архикафедральный собор имени Святой Девы Марии и костел Святого Симеона и Святой Елены (который минчане традиционно называют Красным костелом).

С праздником белорусов поздравили президент Александр Лукашенко и глава Католической церкви в Беларуси Тадеуш Кондрусевич.

Белорусский лидер назвал Рождество праздником обновления, сострадания и милосердия.

"Пусть этот праздник принесет мир Христов в ваши сердца, а через вас в ваши семьи и во все наше общество", — в свою очередь сказал архиепископ.

Католики являются второй по численности после православных конфессией в Беларуси. Подробнее о рождественских традициях и истории читайте в материалах Sputnik.

 
 
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Смотрите на видео Sputnik рождественское богослужение в минском костеле Святого Симеона и Святой Елены и архикафедральном соборе имени Святой Девы Марии.

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