Белорусы вместе с католиками всего мира отметили Рождество

Католики всего мира, а также протестанты, англикане и ряд православных, следующие Григорианскому календарю, отмечают в понедельник Рождество Христово. Главная служба прошла накануне в соборе Святого Петра в Ватикане, а в белорусской столице верующие пришли в архикафедральный собор имени Святой Девы Марии и костел Святого Симеона и Святой Елены (который минчане традиционно называют Красным костелом).

С праздником белорусов поздравили президент Александр Лукашенко и глава Католической церкви в Беларуси Тадеуш Кондрусевич .

Белорусский лидер назвал Рождество праздником обновления, сострадания и милосердия.

"Пусть этот праздник принесет мир Христов в ваши сердца, а через вас в ваши семьи и во все наше общество", — в свою очередь сказал архиепископ.

Католики являются второй по численности после православных конфессией в Беларуси. Подробнее о рождественских традициях и истории читайте в материалах Sputnik.