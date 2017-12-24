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Ксендз Игорь Лашук: покой и мир в сердцах особенно нужны сегодня
25.12.2017 10:00 — Разное | Sputnik Беларусь
В честь празднования Рождества Христова ксендз Игорь Лашук в эфире
"Пусть Рождество Иисуса Христа принесет всем радость. Это первое и наиважнейшее — покой и мир, которе так нужны сегодня и которых так не хватает. Пока мира не будет в наших сердцах, также не будет мира и вокруг нас", — сказал Лашук.
© Фото: Сергей Сацюк / БелаПАН
С празднования Рождества Христова ночи начинают уменьшаться, и это очень символично, Христос — свет мира, и свет побеждает тьму, отметил ксендз.
Тем временем, на белорусской земле сохранились особые традиции, связанные с празднованием Рождества. Например, обряд ломания и деления Оплаткой. Оплатка — это белый пресный хлеб, хорошо знакомый католикам.
"Здесь идет символика хлеба, который всегда был для нас очень важен. Даже Христос во время последней вечери ломал хлеб и говорил своим ученикам: "Берите и ешьте". Хлеб очень символичен, и только у нас, на бывших землях Речи Посполитой осталась эта традиция ломания Оплатки. Это значит пожелание добра и благоденствия другому человеку, чтобы никогда не нуждаться в хлебе насущном", — рассказал ксендз.
© Sputnik/ Михаил Луханин
В то же время священнослужитель отметил, что его не может не беспокоить либерализация религиозных празднований, которая постепенно приходит к нам из Европы.
"Наблюдая либерализацию, которая идет большими шагами особенно из Европы, я беспокоюсь за Рождество. Не знаю, не могу предсказать, что и как будет. Новый год поддерживается большинством стран как праздник. Новый год больше популяризуется по телевидению, особенно эти салюты, и люди порой не знают, что делать в Рождество. Дехристонизация Европы идет большая", — поделился опасениями ксендз.
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Ксендз Игорь Лашук в телеэфире поздравил католиков со светлым праздником Рождества Христова, рассказал об особенной традиции белорусов и поделился некоторыми...
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