ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ксендз Игорь Лашук: покой и мир в сердцах особенно нужны сегодня

25.12.2017 10:00 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

В честь празднования Рождества Христова ксендз Игорь Лашук в эфире телеканала РТР-Беларусь пожелал верующим всего самого наилучшего и, в первую очередь, мира в сердцах.

"Пусть Рождество Иисуса Христа принесет всем радость. Это первое и наиважнейшее — покой и мир, которе так нужны сегодня и которых так не хватает. Пока мира не будет в наших сердцах, также не будет мира и вокруг нас", — сказал Лашук.

Ксендз Игорь Лашук: покой и мир в сердцах особенно нужны сегодня
© Фото: Сергей Сацюк / БелаПАН
Митрополит Павел и митрополит Кондрусевич о традициях Рождества

С празднования Рождества Христова ночи начинают уменьшаться, и это очень символично, Христос — свет мира, и свет побеждает тьму, отметил ксендз.

Тем временем, на белорусской земле сохранились особые традиции, связанные с празднованием Рождества. Например, обряд ломания и деления Оплаткой. Оплатка — это белый пресный хлеб, хорошо знакомый католикам.

"Здесь идет символика хлеба, который всегда был для нас очень важен. Даже Христос во время последней вечери ломал хлеб и говорил своим ученикам: "Берите и ешьте". Хлеб очень символичен, и только у нас, на бывших землях Речи Посполитой осталась эта традиция ломания Оплатки. Это значит пожелание добра и благоденствия другому человеку, чтобы никогда не нуждаться в хлебе насущном", — рассказал ксендз.

Ксендз Игорь Лашук: покой и мир в сердцах особенно нужны сегодня
© Sputnik/ Михаил Луханин
Коляды — время чудес! Этнограф о древних традициях белорусов

В то же время священнослужитель отметил, что его не может не беспокоить либерализация религиозных празднований, которая постепенно приходит к нам из Европы.

"Наблюдая либерализацию, которая идет большими шагами особенно из Европы, я беспокоюсь за Рождество. Не знаю, не могу предсказать, что и как будет. Новый год поддерживается большинством стран как праздник. Новый год больше популяризуется по телевидению, особенно эти салюты, и люди порой не знают, что делать в Рождество. Дехристонизация Европы идет большая", — поделился опасениями ксендз.

Комментарии ксендза Игоря Лашука слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
Ссылка на источник 103
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ксендз Игорь Лашук в телеэфире поздравил католиков со светлым праздником Рождества Христова, рассказал об особенной традиции белорусов и поделился некоторыми...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусы вместе с католиками всего мира отметили Рождество
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика