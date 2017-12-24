Барабанщик The Beatles Ринго Старр станет рыцарем

МИНСК, 25 дек — Sputnik. Барабанщика легендарной группы The Beatles Ринго Старра посветят в рыцари британской короны, об этом сообщила газета The Sun, сославшись на источник из окружения музыканта.

Известно, что он получил письмо из Букингемского дворца еще несколько недель назад, а рыцарский титул будет присвоен ему за музыкальную и благотворительную деятельность. Церемония посвящения пройдет в Букингемском дворце 1 января 2018 года на традиционном ежегодном вручении государственных наград королевства New Year's Honours.

Ринго Старр уже имеет награду от королевской семьи. Его вместе с остальными участниками The Beatles королева Елизавета II еще в 1965 году наградила орденом Британской империи, учрежденным 100 лет назад королем Георгом V. Примечательно, что это самый младший орден в британской системе наград, но в нем состоит наибольшее число членов

В 1997 году рыцарского титула за заслуги в музыке был удостоен Пол Маккартни. Ринго Старру пришлось подождать 20 лет. Официально о присвоении рыцарского титула Старру объявят только на следующей неделе.

По традиции церемонию посвящение проводит королева, но иногда ее заменяют наследники. После церемонии новоиспеченный рыцарь получит право бесплатного проезда в общественном транспорте и возможность просить королевской аудиенции в любое время, последний раз Ринго Старр посещал королвский дворец в 1965 году, когда ему и остальным участникам The Beatles вручали орден.