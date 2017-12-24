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"За 5 рублей покупаем фирменные вещички". Что и почем продают на секонд-хенде в Ждановичах

25.12.2017 11:28 — Разное | Tut.by  
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«За 5 рублей покупаем у нас фирменные вещички», — зазывает продавец секонд-хенда на Ждановичах. На складном столике разбросаны горы одежды. FINANCE.TUT.BY посмотрел, что почем продают на Ждановичах.



В выходные секонд-хенд в Ждановичих напоминает муравейник — много людей и складные столы с горами одежды. «Первыми давайте к нам, есть что выбрать», зазывает продавец. Тут каждый из торговцев пытается как-то выделиться, чтобы зазывать покупателей. К примеру, один кричит в громкоговоритель о новых поступлениях, второй кричит, стоят на табурете.

«Все по 8 рублей. Новый завоз. Для деток есть одежда, большой выбор», — зазывает еще один продавец.


Майка за рубль

Больше всего людей у столов с куртками. При этом цены на них заметно отличаются. К примеру, на одном столе — по 20 рублей, а на втором — в два раза дороже. Правда, в первом случае можно найти в основном женские. Дубленки можно купить за 30 рублей.


Эта верхняя одежда продается за 15 рублей

Самые дешевые куртки — по 7 рублей. «Одна куртка стоит 7 рублей, а три — 20 рублей», — анонсирует акцию торговец. «Подходим подбираем обувь и куртки, недорого отдаем», — пытается перекричать его второй продавец. У него цены чуть выше — по 10 рублей за одну вещь.


Цены на свитера начинаются от 3 рублей, а на утепленные байки — от 4 рублей. Разбежка в цене на рубашки — от 2 до 30 рублей. Последние — якобы из Италии.

— У нас много новых вещей, в основном все фирменные", говорит продавец и демонстрирует товар. Так, утепленный свитер у нее стоит 30 рублей, более тонкий — 20 рублей. Рубашки продаются от 10 до 20 рублей. Впрочем, у этой «палатки» немноголюдно.


«Микс женский — по 2 рубля, детский — 50 копеек», — кричит еще один продавец.

— Трусики и лифчики — по 2 рубля, — говорит продавец. И тут же добавляет женщине, которая не нашла вещи своего размера: — А вы оставьте свой номер телефона! Когда придет новая коллекция трусов, то вам придет смс".

Утепленные безрукавки продают за 15 рублей. Кроссовки можно найти за 10 рублей.


Женский пиджак за 5 рублей

Мужские брюки можно найти за 1 рубль, а женские юбки и платья — от 30 копеек (такие цены в одном месте). Скатерти продают от 2 до 15 рублей, а комнатные тапочки — от рубля до 15 рублей. При этом не всегда удается уловить взаимосвязь, почему одна вещь стоит, например, 5 рублей, а вторая, которая практически ни чем не отличается, — 7 рублей.


Пиджак за 10 рублей

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