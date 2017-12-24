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ВЦИОМ опубликовал рейтинг самых популярных российских актеров, музыкантов и писателей

25.12.2017 11:06 — Разное | Ежедневник  
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ВЦИОМ опубликовал рейтинг самых популярных российских актеров, музыкантов и писателей

В исследовании отмечается, что явных фаворитов у россиян нет и даже лидеры набирают небольшой процент.

Самым популярным актером у россиян уже несколько лет подряд становится Сергей Безруков (5%). В 2017 году он разделил первое место с Константином Хабенским (5%). Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте организации, пишет ТАСС.

"Среди звезд спорта и шоу-бизнеса, теле- и кинопремьер у граждан, как и прежде, явных фаворитов нет, даже лидеры рейтингов набирают небольшой процент", - говорится в сообщении.

Музыкантом года россияне назвали Дмитрия Хворостовского (14%). Определить самого популярного писателя оказалось гораздо сложнее.

"По-прежнему тяжелее всего ситуация с писателями: все содержательные ответы набирают не более 2%", - поясняется в исследовании ВЦИОМ.

Дарья Донцова, Борис Акунин и Захар Прилепин набрали по 2% голосов респондентов и попали в первую строчку списка. Остальные авторы получили менее 1% голосов.

Лучшими фильмами 2017 года по результатам опроса стали картина "Салют 7" режиссера Клима Шипенко (4%), сказка "Последний богатырь" режиссера Дмитрия Дьяченко (4%) и "Легенда о Коловрате" Джаника Файзиева (4%).

Ток-шоу "Пусть говорят" (13%) стало самой популярной телепередачей. А в рейтинге сериалов в тройку лидеров вошли детективы "Ментовские войны" (5%), "Тайны следствия" (4%) и "След" (4%).


 

 
 
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В исследовании отмечается, что явных фаворитов у россиян нет и даже лидеры набирают небольшой процент.

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