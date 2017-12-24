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Святая ночь: как католики Беларуси встретили Рождество
25.12.2017 11:36 — Разное | Sputnik Беларусь
Рождество — семейный праздник для всех христиан, оно имеет особы смысл. В сочельник принято собираться в семейном кругу и проводить весь день вместе, а вечером после ужина Сочельника традиционно идти на торжественное богослужение — мессу Навечерия Рождества. В этот же день заканчивается строгий пост, который длился на протяжении 4 недель.
К мессе Навечерия Рождества храм украшается белым, устанавливается рождественская елка. Во время богослужения зачитываются ветхозаветные пророчества и события, относящиеся к Рождеству Спасителя, а священник традиционно кладет в рождественский вертеп фигурку Младенца Христа.
На вечерней Рождественской службе в архикафедральном соборе имени Святой Девы Марии в Минске побывал представитель Святого Престола апостольский Нунций архиепископ Габор Пинтер.
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Сочельник - канун Рождества - для христиан является временем единения с семьей и с Богом и завершается торжественной мессой Навечерия Рождества. Как встретили...
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