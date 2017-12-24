Как выглядит квартира телеведущего Артёма Королёва в Москва-Сити

В новую квартиру Артём Королёв — блогер и телеведущий канала «Пятница» переехал полтора года назад и оказался вторым жильцом в огромной башне. «Девушка парой десятков этажей выше и я. И больше никого. Если честно, поначалу было даже страшно, тем более что окна квартиры выходили на ботанический сад академии Сеченова и незастроенный район. Сейчас там возводят новые здания, которые дают виду глубину и объем, а первое время казалось, что я в отеле в Лас-Вегасе: где-то впереди аэропорт Мак-Карран, а дальше на пять миль вперед ничего нет. Словом, идеальное место для тех, кто хочет убежать от реальности».





Место: Москва-Сити, башня ОКО

Размер: 65 кв. м

Кто здесь живёт: телеведущий и блогер Артём Королёв

Автор проекта: дизайнер Юна Мегре, Megre Interiors,

Фото: Ольга Шангина, стилист-декоратор — Екатерина Наумова

По словам Артёма, ему всегда хотелось жить именно в Сити, а купить здесь апартаменты неожиданно помог кризис. Пару лет назад в бизнес-квартале продавали только огромные квартиры, и стоила такая недвижимость очень дорого. Из-за экономических перемен в Москве стало меньше людей, готовых покупать квартиры огромной площади, и застройщикам пришлось отвечать на запросы рынка. Так в башне ОКО появились небольшие и более доступные апартаменты.





«Конечно, в старом фонде можно купить квартиру больше, и расположена она может быть лучше, но в Сити мне нравится уровень комфорта: красивые холлы, подземная парковка и сервис. Жизнь здесь совершенно автономная: если что-то происходит, достаточно нажать одну кнопку, и тебе помогут в любое время. Как-то я возвращался поздно ночью после вечеринки и уронил в шахту лифта ключ от квартиры, но уже через 15 минут мне его достали, и я оказался дома», — вспоминает Артём.





В собственной квартире Артёму больше всего нравятся окна в пол и атмосфера отеля. К этому ощущению владелец стремился сознательно, хотя многие, наоборот, стараются избегать у себя любых ассоциаций с временным жильем.

«Мне кажется, чем меньше в квартире скапливается ненужных мелочей, тем больше уюта, — объясняет Артём. — Хотелось, чтобы пространство вокруг было чистым, как в хорошем отеле. Возможно, это связано с тем, что именно в поездках я чувствую себя особенно счастливым. Я много путешествую, и во время долгих поездок ко мне приходит вдохновение, рождаются новые идеи. Для меня отель — это часть жизни, где есть место чему-то новому и неизведанному. Туда ты возвращаешься после дня в незнакомом городе, полный эмоций и мыслей. Но это не значит, что моя квартира рафинирована и безлика. Из каждого путешествия я привожу какие-то аксессуары, свет, посуду. Но не для того, чтобы они служили напоминанием о поездке, а чтобы стали частью моего интерьера».





Планировка апартаментов действительно напоминает отель с просторной проходной гостиной и приватной спальней. При входе предусмотрено пространство для верхней одежды и место для мини-прачечной, где скрывается стиральная машина.

«За полтора года я понял, что этот американский сценарий планировки для меня идеален, особенно спальня en-suite с гардеробной и ванной. Это очень удобно: собраться и выйти из квартиры можно не покидая собственной приватной зоны. Не понимаю, почему так еще не делают во всех современных домах», — говорит Артём.





Квартира в Сити сдавалась с отделкой, которая вполне устраивала Артёма: смета закладывалась еще до кризиса, поэтому на материалах и технике застройщики не экономили. А вот с подбором и расстановкой мебели владельцу помогла давняя подруга, дизайнер Юна Мегре. «Вопрос выбора дизайнера даже не стоял: я уже видел до этого потрясающие проекты Юны. Кстати, именно она создала интерьер ресторана Ruski, который находится в этой же башне на 86 этаже. Я очень благодарен Юне: у нее блестящий вкус, и мы много времени провели вместе, подбирая для интерьера каждую деталь. От такого пространства логично ждать минимализма, но мы хотели наполнить его элементами ар деко», — рассказывает владелец.





Пространство и его стилистика вносили свои ограничения, делать интерьер интереснее решили с помощью деталей: мебели на высоких ножках, элементов из металла. Всю мебель выбирали только из наличия, чтобы ни одну лампу или консоль не пришлось ждать три месяца. Диван, по словам Артёма, — компромисс между стилем и комфортом: «Более строгая модель в духе ар деко смотрелась бы лучше. Но важно было думать и об удобстве: я представлял, как буду включать Netflix и не вставать с дивана часами. Кстати, покинуть эту квартиру он уже не сможет: чтобы занести диван, нам пришлось ломать угол и потолок».





«Мое любимое место в доме — гостиная, где можно смотреть сериалы, работать и собирать друзей. Квартира вмещает больше людей, чем может показаться на первый взгляд: бывало, здесь собирались человек двенадцать. Сейчас я стараюсь приглашать не более пяти друзей — так общение получается более комфортным.

Пространство удобно зонировано: часть компании может общаться в гостиной, а часть у бара. Единственный минус в том, что я готовлю, но не могу устраивать здесь полноценные ужины: за стойку могут сесть разве что три человека», — рассказывает владелец.

Несмотря на любовь к визуальной чистоте, Артём иногда привозит из поездок приятные декоративные сувениры. Ещё один интерьерный приоритет Артёма — идеальный порядок: «Я даже спать не могу лечь, если в раковине стоит грязная посуда, не могу оставить на столешнице чайник с использованной заваркой», — признается он.





Попасть в ванную можно из спальни, минуя проходную гардеробную. Это пространство целиком облицовано мрамором — любимым интерьерным материалом Артёма, так что готовая отделка от застройщика оказалась здесь кстати.

В санузле поместились и ванна, и душевой отсек со стеклянной перегородкой.

Источник: Houzz.ru