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Как выехать на работу за границу, чтобы не остаться без денег и документов. Лайфхаки от специалистов
В Беларуси выросло число обращений к правоохранителям от тех, кто самостоятельно выезжает на работу за границу,
Правоохранители рассказывают, с какими нарушениями чаще всего сталкиваются белорусы, которые отравляются на работу за границу. Среди них:
— Большинство граждан, которые находят работу за границей через знакомых, друзей, родственников, интернет или иными способами, не проверив информацию, не имеют легального статуса в стране. То есть они не имеют разрешения на проживание и/или разрешения на работу. Этот факт предполагает, что данные лица проживают и/или работают за рубежом, как правило, незаконно. Поэтому при нарушениях их прав они становятся абсолютно беззащитны и подвергаются трудовой эксплуатации, — отмечают в управлении внутренних дел Миноблисполкома.
Самым безопасным способом выезда на работу за границу, по словам специалистов, является выезд при содействии лицензиатов — юрлиц и и ИП, у которых есть лицензия на трудоустройство за пределами Беларуси. «Однако в этом случае перезаключать за границей трудовой договор с иностранными нанимателями запрещено», — уточняют правоохранители. При этом список лицензиатов размещен
Специалисты напоминают, что при заключении трудового договора (контракта) надо внимательно изучить и оговорить условия контракта, касающиеся характера и места оплачиваемой работы, срока действия контракта, страны трудоустройства, условий труда и его оплаты, прав и обязанностей сторон, условий проживания, питания, других социальных гарантий, оснований для расторжения контракта. Кроме того, обязательно нужно открыть рабочую визу государства трудоустройства (в случае работы в государстве с визовым режимом для Беларуси), выданную его дипломатическим представительством или консульским учреждением. При этом туристическая виза не дает права работать.
«Необходимо иметь с собой копии всех документов на случай потери оригиналов, страховку от несчастных случаев и болезни, определенную сумму денежных средств», — обращают внимание специалисты.
Выезжающим самостоятельно на работу за границу специалисты департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси рекомендуют:
При это нужно помнить, что трудовой договор должен содержать информацию:
При этом во время пребывания за границей нужно стать на временный консульский учет в консульстве Республики Беларусь. «Если условия Вашего пребывания отличаются от тех, которые были указаны в договоре, свяжитесь с организацией, направившей вас на работу. Потребуйте немедленного улучшения условий. Если ситуация не меняется, Вы имеете право отказаться от работы по договору, — советуют специалисты. — В случае кражи документов или при возникновении каких-либо проблем обращайтесь в посольство или консульство Беларуси, или в полицию той страны, где вы находитесь».
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Как выехать на работу за границу, чтобы не остаться без денег и документов. Лайфхаки от специалистов
В Беларуси выросло число обращений к правоохранителям от тех, кто самостоятельно выезжает на работу за границу, отмечают специалисты.
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