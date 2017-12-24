Как выехать на работу за границу, чтобы не остаться без денег и документов. Лайфхаки от специалистов

В Беларуси выросло число обращений к правоохранителям от тех, кто самостоятельно выезжает на работу за границу, отмечают в управлении внутренних дел Миноблисполкома. Как правило, просят выяснить законность деятельности организации, оказывающей им услуги по трудоустройству, а также разобраться в ситуации нарушения заранее оговоренных с посредником (или иностранным нанимателем) условий труда. Нарушения, как правило, связаны с нарушением порядка и сроков выплаты нанимателями зарплаты, введения в заблуждение о характере работы, условиях проживания и питания, отмечают специалисты.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото с сайта www.rabota-pushkin.ru

Правоохранители рассказывают, с какими нарушениями чаще всего сталкиваются белорусы, которые отравляются на работу за границу. Среди них:

размещение объявлений о наборе работников для работы за границей и последующий их организованный выезд автобусами/микроавтобусами (без заключения каких-либо договоров);

заключение дополнительного или нового договора на территории иностранного государства, ухудшающего условия труда, когда ранее был заключен трудовой договор;

направление трудящегося мигранта к «третьему лицу» — на другой объект.

— Большинство граждан, которые находят работу за границей через знакомых, друзей, родственников, интернет или иными способами, не проверив информацию, не имеют легального статуса в стране. То есть они не имеют разрешения на проживание и/или разрешения на работу. Этот факт предполагает, что данные лица проживают и/или работают за рубежом, как правило, незаконно. Поэтому при нарушениях их прав они становятся абсолютно беззащитны и подвергаются трудовой эксплуатации, — отмечают в управлении внутренних дел Миноблисполкома.

Самым безопасным способом выезда на работу за границу, по словам специалистов, является выезд при содействии лицензиатов — юрлиц и и ИП, у которых есть лицензия на трудоустройство за пределами Беларуси. «Однако в этом случае перезаключать за границей трудовой договор с иностранными нанимателями запрещено», — уточняют правоохранители. При этом список лицензиатов размещен на сайте МВД Беларуси.

Специалисты напоминают, что при заключении трудового договора (контракта) надо внимательно изучить и оговорить условия контракта, касающиеся характера и места оплачиваемой работы, срока действия контракта, страны трудоустройства, условий труда и его оплаты, прав и обязанностей сторон, условий проживания, питания, других социальных гарантий, оснований для расторжения контракта. Кроме того, обязательно нужно открыть рабочую визу государства трудоустройства (в случае работы в государстве с визовым режимом для Беларуси), выданную его дипломатическим представительством или консульским учреждением. При этом туристическая виза не дает права работать.

«Необходимо иметь с собой копии всех документов на случай потери оригиналов, страховку от несчастных случаев и болезни, определенную сумму денежных средств», — обращают внимание специалисты.

Выезжающим самостоятельно на работу за границу специалисты департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси рекомендуют:

до выезда из Беларуси уведомить подразделение по гражданству и миграции органа внутренних дел по месту жительства или месту пребывания о выезде за пределы страны для трудоустройства;

в случае заключения трудового договора в Беларуси до выезда в государство трудоустройства — представить копию трудового договора, заключенного с иностранным нанимателем, в подразделение по гражданству и миграции;

сообщить в подразделение по гражданству и миграции о сроке выезда, иностранном нанимателе, условиях труда и проживания, включая порядок оплаты труда и социального обеспечения;

поставить в известность своих близких о Вашем отъезде.

При это нужно помнить, что трудовой договор должен содержать информацию:

о сроке его действия, характере и месте работы, условиях труда и его оплате, в том числе за работу в ночное, сверхурочное время, выходные и праздничные дни;

о размере премий, надбавок и удержаниях с заработной платы;

о правах, обязанностях, ответственности сторон, порядке и условиях расторжения или продления трудового договора;

об организации переезда, питания, проживания, медицинского обслуживания трудящегося-эмигранта;

о порядке возмещения вреда, причиненного здоровью трудящегося-эмигранта в процессе его трудовой деятельности и о других социальных гарантиях.

При этом во время пребывания за границей нужно стать на временный консульский учет в консульстве Республики Беларусь. «Если условия Вашего пребывания отличаются от тех, которые были указаны в договоре, свяжитесь с организацией, направившей вас на работу. Потребуйте немедленного улучшения условий. Если ситуация не меняется, Вы имеете право отказаться от работы по договору, — советуют специалисты. — В случае кражи документов или при возникновении каких-либо проблем обращайтесь в посольство или консульство Беларуси, или в полицию той страны, где вы находитесь».